به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کردند رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود علیه مردم غزه ادامه می‌دهد و در تازه‌ترین موارد، خانواده «المصری» را هدف قرار داده که در پی آن تمامی اعضای این خانواده، عمدتاً کودکان، جان باختند. همچنین بیمارستان «الیمن السعید» در شمال نوار غزه نیز هدف حمله قرار گرفت؛ اقدامی که به گفته این گروه‌ها، نشان‌دهنده ادامه سیاست جنگ و بی‌اعتنایی به توافق آتش‌بس است.

در این بیانیه آمده است که حملات علیه غیرنظامیان، از جمله خانواده‌های «المصری» و «نسمان»، تشدیدی خطرناک در روند تجاوزات محسوب می‌شود و ضرورت حمایت از غیرنظامیان، پیگرد عاملان این اقدامات بر اساس حقوق بین‌الملل و تلاش جدی برای توقف حملات به غزه را دوچندان کرده است.

گروه‌های مقاومت فلسطین همچنین از میانجی‌ها، نهادهای بین‌المللی و طرف‌های ضامن توافق‌ها خواستند برای توقف حملات، حفاظت از غیرنظامیان و تأمین نیازهای انسانی ساکنان غزه اقدامات مؤثرتری انجام دهند. آنان همچنین از آزادگان جهان، سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حامی فلسطین خواستند با ادامه فشارهای سیاسی و حقوقی، برای پایان دادن به جنگ و کاهش رنج مردم غزه تلاش کنند.

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