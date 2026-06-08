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آمادگی دولت عراق برای انتقال زمینی حجاج ایرانی

۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۰
کد مطلب: 1824374
آمادگی دولت عراق برای انتقال زمینی حجاج ایرانی

کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا از آمادگی دولت عراق برای انتقال زمینی حجاج ایرانی به کشور خبر داد.

  به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جعفر صفری، سرپرست کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا، اظهار داشت: در پی رایزنی‌های انجام‌شده با استانداری کربلا، فرماندهی عملیات و سازمان حج عراق، دولت عراق آمادگی خود را برای تسهیل انتقال زمینی حجاج ایرانی از سرزمین وحی به کشورمان اعلام کرده است.

وی افزود: بیش از ۱۵ هزار زائر ایرانی هم‌اکنون در مکه مکرمه حضور دارند و در پی بسته شدن حریم هوایی برخی کشورهای منطقه، این حجاج به‌زودی از طریق گذرگاه مرزی عرعر وارد خاک عراق شده و پس از انجام هماهنگی‌های لازم، راهی ایران خواهند شد.     
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