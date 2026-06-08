آمادگی دولت عراق برای انتقال زمینی حجاج ایرانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جعفر صفری، سرپرست کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا، اظهار داشت: در پی رایزنی‌های انجام‌شده با استانداری کربلا، فرماندهی عملیات و سازمان حج عراق، دولت عراق آمادگی خود را برای تسهیل انتقال زمینی حجاج ایرانی از سرزمین وحی به کشورمان اعلام کرده است.

وی افزود: بیش از ۱۵ هزار زائر ایرانی هم‌اکنون در مکه مکرمه حضور دارند و در پی بسته شدن حریم هوایی برخی کشورهای منطقه، این حجاج به‌زودی از طریق گذرگاه مرزی عرعر وارد خاک عراق شده و پس از انجام هماهنگی‌های لازم، راهی ایران خواهند شد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸