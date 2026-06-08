به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرلشکر حاتمی در پی نقض مکرر آتش بس توسط دشمن و صد روز مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران پیامی صادر کرد.

پیام فرمانده کل ارتش بدین شرح است:

دشمن در حالی که میانجی گفت‌وگوها در ایران حضور داشت بار دیگر با عهدشکنی و نقض تمامیت آتش‌بس ثابت کرد به هیچ وجه به آتش‌بس و توافق پای بند نیست.

حضور حماسی شما ملت رشید و مبعوث شده ایران در سنگر خیابان، موجب ارتقاء روحیه رزم و تراوش خونی تازه در شریان ارتش مردمی و آحاد نیروهای مسلح برای دفاع از وطن ِ شریف اسلامی شده است.

فرزندان و برادران شما در صفوف مستحکم دفاعی آماده‌اند برای اعتزاز و استقلال ایران سربلند اسلامی، تا آخرین قطره خون بجنگند و جان خویش را نثار کنند.

صد شبانه‌روز مقاومت و ایستادگی‌تان، تجلی اراده ملی، اتحاد یک ایران منسجم، فتح قله‌های تاب‌آوری و پیام روشن همدلی و اتحاد مقدس، تحت رهبری و فرماندهی امام خامنه ای ( مدظله العالی) و پاسخ قاطع ایران یکپارچه به دشمنان غداری است که استقلال و تمامیت ارضی این سرزمینِ پاک و عزت و امنیت مردم شریفمان را نشانه رفته‌اند.

به پشتوانه شما مردم همیشه در صحنه ، بار دیگر با اعلام آمادگی کامل ارتش جمهوری اسلامی ایران ، هشدار می‌دهیم مسئولیت تجاوز رژیم صهیونیستی برعهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارت‌های دشمن، اقدامات ما شدیدتر خواهد شد.

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