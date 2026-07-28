به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی شریفان، دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به وضعیت خدماترسانی و شرایط سفر زائران اربعین حسینی اظهار داشت: هموطنان در سالهای گذشته تجربیات ارزشمندی به دست آوردهاند و با استفاده از این تجربهها، هماهنگیهای خود را بهبود بخشیدهاند؛ همچنین درسآموختههای سالهای گذشته در برنامهریزیهای امسال مورد استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: مجموعه این اقدامات باعث شده است که تاکنون شاهد سفری نسبتاً آرام، کمحادثه و کمحاشیه برای زائران باشیم. البته حوادث ناگوار همواره ممکن است رخ دهد، اما تاکنون شیوع معنادار هیچ بیماری یا رخداد نگرانکنندهای گزارش نشده است و این موضوع نشاندهنده توجه و دقت خادمان مراسم بزرگ اربعین و همچنین رعایت نکات لازم از سوی زائران است.
شریفان با اشاره به افزایش حجم تردد زائران در روزهای آینده گفت: پیشبینی ما این است که از امشب میزان ترددها افزایش پیدا کند؛ چراکه روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تعطیل است و این ایام به روز اربعین در اواسط هفته آینده منتهی میشود. بر اساس تجربه سالهای گذشته، در چنین شرایطی شاهد افزایش ازدحام خواهیم بود.
مدیریت زمان سفر، مهمترین توصیه به زائران
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین، مدیریت زمان سفر را یکی از مهمترین توصیهها به زائران دانست و گفت: این موضوع از چند جهت اهمیت دارد؛ نخست اینکه زائران میتوانند در ساعات خنکتر و مناسبتر حرکت کنند، چه برای رانندگی و عبور خانوادهها و چه برای پیادهروی در مسیر اربعین.
وی ادامه داد: مدیریت زمان سفر همچنین باعث میشود زائران فرصت بیشتری برای استراحت داشته باشند، آرامش بیشتری را تجربه کنند و میزان حوادث ترافیکی کاهش پیدا کند؛ بهویژه در زمان بازگشت که متأسفانه به دلیل عجله برخی افراد برای رسیدن سریعتر به محل کار یا خروج از مناطق پرتردد، شاهد برخی حوادث ناگوار هستیم.
شریفان تأکید کرد: با برنامهریزی مناسب و مدیریت زمان سفر میتوان از بسیاری از این مشکلات جلوگیری کرد.
زائران داروهای ضروری خود را همراه داشته باشند
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت همراه داشتن داروهای مورد نیاز، اظهار داشت: حضور در اقلیم گرم، فصل تابستان، کمآبی، استرس و ازدحام میتواند بیماریهای زمینهای را تشدید کند.
دبیر کمیته بهداشت و درمان اربعین توضیح داد: برای مثال فردی که با یک داروی فشار خون بیماری خود را کنترل میکند، ممکن است در شرایط گرما و کمآبی با همان میزان دارو نتواند فشار خون خود را کنترل کند؛ چه برسد به اینکه یک یا دو نوبت مصرف دارو را فراموش کند یا داروی خود را به همراه نداشته باشد.
وی افزود: شاید در شرایط عادی اگر فردی یک نوبت داروی خود را در منزل فراموش کند، مشکل جدی ایجاد نشود، اما در شرایط سفر اربعین و با توجه به وضعیت جسمی و محیطی، این موضوع میتواند باعث بروز مشکلات جدی و حتی نیاز به مراجعه به مراکز درمانی شود.
شریفان با اشاره به حجم بالای جمعیت عبوری از استانهای مرزی گفت: در ایام اربعین، این استانها میزبان جمعیتی بیش از ظرفیت معمول خود هستند؛ بیش از سه میلیون نفر در زمان رفت و همین میزان در زمان برگشت از این مناطق عبور میکنند. بنابراین اقلام دارویی موجود در این استانها عمدتاً برای جمعیت همان مناطق و مقداری بیشتر پیشبینی شده است و ممکن است پاسخگوی نیاز همه زائرانی که داروی شخصی خود را همراه ندارند، نباشد.
وی تصریح کرد: زائران نباید تصور کنند که هر دارویی را میتوانند به راحتی در موکبها یا مراکز درمانی تهیه کنند؛ چراکه این موضوع وابسته به شرایط و موجودی دارو است و ممکن است داروی مورد نیاز آنها در دسترس نباشد.
هشدار درباره داروهای ممنوعه در عراق
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین همچنین درباره داروهای ممنوعه در کشور عراق گفت: برخی داروها اجازه ورود به عراق را ندارند که عمدهترین آنها داروهای حاوی کدئین، از جمله برخی شربتها و داروهای خاص، همچنین داروهای مربوط به مراکز ترک اعتیاد مانند اوپیوم و موارد مشابه است.
وی توصیه کرد: زائران این داروها را همراه خود نبرند و در صورت نیاز، از طریق مراکز درمانی و همکاران مستقر در آن سوی مرز خدمات لازم را دریافت کنند.
آب کافی و تأمین املاح بدن در مسیر اربعین
شریفان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تغذیه و مصرف مایعات در مسیر پیادهروی اربعین گفت: نوشیدن مرتب آب اهمیت زیادی دارد، اما مصرف آب به تنهایی همیشه برای جبران کمبود آب و الکترولیتهای بدن کافی نیست؛ چراکه در اثر تعریق، علاوه بر آب، نمک و پتاسیم بدن نیز کاهش پیدا میکند.
وی افزود: استفاده از مواد غذایی سالم، میوه و سبزیجات در محلهایی که استانداردهای بهداشتی را رعایت میکنند، میتواند به حفظ سلامت زائران کمک کند. همچنین همراه داشتن چند عدد لیموی تازه یا خشکبارهایی مانند مویز و انجیر خشک میتواند در این زمینه مفید باشد.
تقدیر از نیروهای درمانی خدمترسان در اربعین
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین در پایان با اشاره به تلاشهای نیروهای وزارت بهداشت در ایام اربعین اظهار داشت: همکاران ما در وزارت بهداشت در داخل خاک ایران وظیفه خدمترسانی به زائران را بر عهده دارند و بسیاری از آنها فرصت زیارت در این ایام را ندارند.
وی ادامه داد: این نیروها تا مرزها میآیند، به مردم خدمت ارائه میکنند و پس از پایان مأموریت، به دلیل کمبود نیرو باید سریعاً به بیمارستانها و مراکز درمانی خود بازگردند و امکان اختصاص زمان جداگانه برای زیارت برای همه آنها وجود ندارد.
شریفان گفت: این عزیزان از این جهت مظلوم هستند و دعای خیر، برخورد مناسب و روی خوش زائران میتواند انرژی مضاعفی برای ادامه خدمت آنها باشد.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای بهداشت و درمان در همه عرصهها، از دوران کرونا گرفته تا حوادث و بحرانهای مختلف، همواره در کنار مردم بودهاند و شایسته قدردانی هستند.
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