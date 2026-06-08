مراسم سالگرد رحلت امام خمینی(ره) و عید غدیر در ماداگاسکار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت نمایندگی جامعة المصطفی العالمیة در ماداگاسکار مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(قدس سره) همزمان با مراسم بزرگداشت عید سعید غدیر با حضور جمع کثیری از طلاب و دانشجویان مراکز علمی فرهنگی شهر آنتاناناریوو پایتخت کشور ماداگاسکار برگزار گردید.

در این مراسم که در روز پنج شنبه ۱۴ خرداد ماه در سالن اجتماعات مرکز جدید المصطفی در ماداگاسکار با حضور بیش از ۳۱۰ نفر از دانشجویان و طلاب خواهر وبرادر، اساتید و همکاران نمایندگی ودیگر مراکز همسو برگزار گردید جمعی از اندیشمندان و فضلای اسلامی و رجال سیاسی از جمله آقای شیخ عبدالمجید به نمایندگی از مرکز رسول اکرم، شیخ سلیم یوسف به نمایندگی از مرکز ایپم ، شیخ مجتبی رحمتی رئیس مجتمع علمی فرهنگی امام رضا و آقای علیرضا سبزعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ماداگاسکار به سخنرانی پرداختند.

همچنین در این مراسم جناب آقای شیخ مشتاق ویرانی امام جماعت شیعیان خوجه اثنی عشری ماداگاسکار به نمایندگی جماعت خوجه اثنی عشری ماداگاسکار از مهمترین شخصیتهای حاضر در جلسه بودند.

یادآور می شود این مراسم با سخنرانی نماینده المصطفی در ماداگاسکار، اقامه نماز ظهرین و پذیرایی به پایان رسید.

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