به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوید بلوینز، تحلیلگر آمریکایی، در تحلیلی پیرامون وضعیت تقابل ایالات متحده و ایران، تصریح کرد که هدف دولت ترامپ مبنی بر منع هسته‌ای شدن ایران به شکست کامل انجامیده است.

وی افزود: این شکست در دکترین امنیتی آمریکا بسیار بزرگ است و اکنون تلاش‌های واشنگتن به التماس و مذاکراتی بی‌پایان برای بازگشایی تنگه هرمز تقلیل یافته است.

این تحلیلگر آمریکایی با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت خاطرنشان کرد که ایران اجازه عبور به کشتی‌ها را نمی‌دهد و این انسداد طولانی‌مدت منجر به افزایش شدید قیمت نفت و تورم جهانی شده است که در نهایت، غرب را به حالت فلج درآورده است.

بلوینز همچنین در رد ادعاهای دولت آمریکا در مورد پیروزی در این درگیری‌ها تأکید کرد: «برخلاف پروپاگاندای پیروزی ترامپ، در این درگیری‌ها هزاران نفر در منطقه و تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی کشته شده‌اند.»

وی در پایان تحلیل خود اظهار داشت که در حال حاضر ابتکار عمل در دست تهران است و رئیس‌جمهور آمریکا تحت فشار ایران قرار گرفته و میان «التماس دیپلماتیک» و «لفاظی درباره نابودی یک تمدن»، در حال تغییر فاز و نوسان است.

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