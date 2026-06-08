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معاون وزیر خارجه:

ایران هیچ ارزشی برای اقدام سیاسی و ریاکارانه اروپا قائل نیست/ به راهبرد خود در تنگه هرمز ادامه می‌دهیم

۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۷
کد مطلب: 1824466
ایران هیچ ارزشی برای اقدام سیاسی و ریاکارانه اروپا قائل نیست/ به راهبرد خود در تنگه هرمز ادامه می‌دهیم

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در واکنش به تصویب تحریم‌هایی علیه برخی افراد و نهادهای ایرانی توسط اتحادیه اروپا در ارتباط با تنگه هرمز، این اقدام را «مزورانه» خواند و تأکید کرد: کشورهای عضو اتحادیه خود از ناقضان بزرگ حقوق ملت ایران هستند و اتحادیه در برابر محاصره دریایی آمریکا (که یک اقدام جنگی محسوب می‌شود) عامدانه سکوت کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در واکنش به اقدام مزورانه اتحادیه اروپا در تصویب تحریم‌هایی علیه برخی افراد و نهادهای ایرانی در ارتباط با تنگه هرمز نوشت:

امروز شورای اتحادیه اروپا در یک اقدام مزورانه، به اصطلاح تحریم هایی را علیه برخی افراد و نهادهای ایرانی در ارتباط با تنگه هرمز تصویب کرد. این در حالی است که کشورهای عضو اتحادیه خود از ناقضان بزرگ حقوق ملت ایران هستند و اتحادیه در برابر محاصره دریایی آمریکا علیه ایران که یک اقدام جنگی محسوب می شود نیز عامدانه سکوت کرده است!

بایستی خاطرنشان کنم که ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست. رژیم حقوقی مورد تأکید ایران در تنگه هرمز، «عبور بی‌ضرر» بر پایه حقوق بین‌الملل عرفی و رعایت ملاحظات ایمنی و امنیت دریایی دولت ساحلی است. اقدامات قهری یکجانبه نیز قانون نمی‌سازند؛ بلکه خود می‌توانند منشأ مسئولیت بین‌المللی برای واضعان آنها باشند.

ایران، هیچ ارزشی برای این اقدام سیاسی و ریاکارانه اروپا قائل نیست و به راهبرد خود در زمینه حفظ حاکمیت و اعمال حقوق حاکمیتی بر تنگه هرمز ادامه خواهد داد.

ایران هیچ ارزشی برای اقدام سیاسی و ریاکارانه اروپا قائل نیست/ به راهبرد خود در تنگه هرمز ادامه می‌دهیم

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