به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «کایا کالاس» مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که هفته‌های پیش‌رو، فرصتی برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک در پرونده هسته‌ای ایران فراهم می‌کند. پس از آن‌که کشورهای اروپایی مهلتی ۳۰ روزه برای تهران تعیین کردند تا پیش از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، به تعهدات خود بازگردد.

کالاس در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: ما وارد مرحله‌ای جدید شده‌ایم. این دوره ۳۰ روزه فرصتی برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک است.

در همین زمینه، کالاس شب گذشته با «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تماس تلفنی برقرار کرد.

عراقچی در این گفت‌وگو اقدام سه کشور اروپایی را غیرقانونی و غیرموجه خواند و تأکید کرد که این اقدام تردیدها درباره نیت واقعی این کشورها نسبت به ایران را افزایش می‌دهد و مسیر دیپلماسی را پیچیده‌تر می‌کند.

او همچنین هشدار داد که ایران، اقدامات متناسبی در برابر این اقدام تحریک‌آمیز و نامناسب اتخاذ خواهد کرد.

عراقچی: باید با بازی سیاسی مقابله شود

عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به شورای امنیت و سازمان ملل متحد، خواستار رد بازی سیاسی غیرموجه و تلاش برای حفظ اعتبار حقوق بین‌الملل و اقتدار شورای امنیت شد.

او تأکید کرد که تلاش تروئیکای اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، فاقد اعتبار است؛ چرا که سایر اعضای توافق هسته‌ای (برجام) آن را به‌طور رسمی نپذیرفته‌اند.

عراقچی افزود: ایران به‌طور قاطع به دیپلماسی به‌عنوان مؤثرترین و کارآمدترین راه‌حل برای حل اختلافات باور دارد.

وی بار دیگر بر تعهد تهران به گفت‌وگوی هدفمند برای دستیابی به توافقی جدید که حقوق ایران را طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تضمین کند و نگرانی‌های مشترک از جمله تحریم‌های ناعادلانه علیه معیشت و رفاه مردم ایران را مورد توجه قرار دهد، تأکید کرد.

مسکو اقدام تروئیکای اروپا را به‌شدت محکوم کرد

در همین حال، وزارت امور خارجه روسیه تصمیم تروئیکای اروپا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را محکوم کرد و خواستار ازسرگیری گفت‌وگوی سازنده میان طرف‌ها شد تا از بروز بحران جدید در پرونده هسته‌ای ایران جلوگیری شود.

این وزارتخانه اعلام کرد: هیچ مبنای حقوقی برای اقدام تروئیکای اروپا در فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها وجود ندارد.

وزارت امور خارجه روسیه از تروئیکای اروپایی خواست پیش از آن‌که تصمیم‌شان به پیامدهای غیرقابل جبران منجر شود، در آن تجدیدنظر کنند.

روسیه همچنین تأکید کرد که رویکرد تقابلی تروئیکای اروپا در برابر تهران آینده‌ای ندارد و اولویت باید بازگشت به گفت‌وگوی سازنده برای جلوگیری از بحران جدید باشد.

هشدار آلمان و اقدام تروئیکا

در مقابل، دولت آلمان امروز از شهروندان خود که در ایران حضور دارند خواست برای جلوگیری از هرگونه اقدام تلافی‌جویانه، فوراً خاک ایران را ترک کنند.

روز گذشته، فرانسه، بریتانیا و آلمان مکانیسم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال کردند و مدعی شدند که تهران به تعهدات خود در زمینه برنامه هسته‌ای پایبند نبوده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸