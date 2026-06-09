ترامپ: طی دو هفته آینده پیروزی خود را اعلام خواهیم کرد!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تداوم تناقض گویی‌ها و ادعاهایش در تازه ترین خیال پردازی خود، مدعی شد: ایالات متحده آمریکا طی دو هفته آینده «پیروزی کامل» بر ایران را اعلام خواهد کرد.

ترامپ عصر دوشنبه به وقت محلی در یک گردهمایی انتخاباتی برای حمایت از لیندسی گراهام سناتور ایالت کارولینای جنوبی، ادعا کرد: «اکنون در حال مذاکره هستیم و آنها می‌خواهند به یک توافق بسیار خوب دست یابند. آنها حاضرند همه چیز را به ما بدهند؛ حاضرند از داشتن سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کنند.»

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: «فکر می‌کنم ما در این نبرد در حال پیروزی هستیم، اما طی دو هفته آینده واقعا پیروز خواهیم شد؛ زمانی که پیروزی کامل را اعلام کنیم. این یک پیروزی کامل خواهد بود و خیلی زود اتفاق می‌افتد و قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت.»

این نخستین بار نیست که ترامپ وعده دستیابی به پیشرفت قابل توجه «ظرف دو هفته» را مطرح می‌کند. آتش‌بسی که هفتم آوریل (۱۸ فروردین) میان ایران و آمریکا اعلام شد، در ابتدا قرار بود دو هفته ادامه داشته باشد تا دو طرف توافقی برای پایان دادن به جنگ نهایی کنند.

ترامپ در پاسخ به پرسشی در برنامه «دیدار با مطبوعات» درباره اینکه اگر ایران تا این اندازه مشتاق توافق است، چرا هنوز آن را نپذیرفته، ادعا کرده بود: «چون آنها سرسخت و مغرور هستند. مسائلی وجود دارد که هرگز تصور نمی‌کردند مجبور به انجام آن شوند، اما اکنون باید انجام دهند. آنها انتخاب دیگری ندارند و این روند کمی زمان می‌برد.»

رئیس جمهور آمریکا ۲۳ می ۲۰۲۶ برابر با دوم خرداد ۱۴۰۵ نیز ادعا کرده بود: یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و ایران تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن است و جنبه‌ها و جزئیات نهایی توافق در دست بررسی است و به‌ زودی اعلام خواهد شد.

ترامپ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵برابر با اول ژوئن ۲۰۲۶ هم در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ای بی سی نیوز بار دیگر ادعا کرد که فکر می‌کند «طی هفته آینده» با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید.

«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که دو طرف در مرحله نهایی‌سازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است.

وی تصریح کرد که پایان تعرضات دریایی آمریکا که واشنگتن از آن با عنوان محاصره دریایی یاد می‌کند و آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث در این یادداشت تفاهم است.

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