به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش آکسیوس، گراهام معتقد بود عادیسازی روابط ریاض و تلآویو میتواند مهمترین دستاورد سیاسی در نظم جدید خاورمیانه پس از جنگ باشد. وی که سالها این پرونده را دنبال میکرد، بر این باور بود کاهش نفوذ ایران میتواند فرصت مناسبی برای دولت دونالد ترامپ بهمنظور تحقق این توافق فراهم کند. به نوشته این رسانه، گراهام قصد داشت پس از انتخابات رژیم صهیونیستی و انتخابات میاندورهای آمریکا، تلاشهای دیپلماتیک گستردهای را برای نهایی کردن این توافق آغاز کند.
این گزارش همچنین میافزاید گراهام مهار تنش با ایران، بهویژه در ارتباط با تحولات تنگه هرمز، را پیششرط پیشبرد روند عادیسازی میدانست و از ترامپ خواسته بود در صورت ناکامی راهحلهای دیپلماتیک، برای بازگشایی این آبراه راهبردی اقدام نظامی انجام دهد. وی در هفتههای پایانی زندگی خود با دونالد ترامپ، جرد کوشنر، استیو ویتکاف، رون درمر، ریما بنت بندر و فیصل بن فرحان درباره این پرونده رایزنی کرده و قصد سفر به عربستان و سرزمینهای اشغالی را نیز در دستور کار داشت.
به نوشته آکسیوس، گراهام معتقد بود موفقیت این طرح به دو شرط وابسته است: تصویب یک پیمان دفاعی میان آمریکا و عربستان در سنای آمریکا و تشکیل دولتی در رژیم صهیونیستی که شروط ریاض، از جمله ارائه جدول زمانی مشخص برای تشکیل کشور فلسطین، را بپذیرد.
این رسانه همچنین گزارش داد گراهام ساعاتی پیش از درگذشت خود در تماس تلفنی با ترامپ درباره پروندههای ایران، روسیه و تحولات منطقه گفتوگو کرده و با وجود احساس کسالت، با شوخی گفته بود هنوز باید پرونده ایران، تحریمهای روسیه و عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل را به سرانجام برساند، اما ساعاتی بعد درگذشت.
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