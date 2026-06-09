تقدیر فرمانده سپاه از مداحان و هنرمندان حاضر در کنار مردم مبعوث شده

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی ضمن اشاره به صد روز درخشش بی‌نظیر ملت مؤمن و شجاع ایران و سالروز شهادت‌ میثم تمار، تأکید کرد: در این حماسه ماندگار، ستایشگران اهل‌بیت علیهم‌السلام و هنرمندان متعهد، از ارکان اصلی حضور با نشاط و شورانگیز مردم بودند.

متن پیام فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مَا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ

یک‌صد روز از درخشش بی‌نظیر ملت مؤمن و شجاع ایران می‌گذرد. بعثتی الهی که جهان را شگفت‌زده کرد و زورگویان مستکبر را در مقابل ارادهٔ ملتی بصیر و مقاوم تسلیم کرد و ان‌شاءالله پاداش این ایستادگی بی‌مثال، گشایش و فرج برای بشریت و هموار شدن مسیر حاکمیت قسط و عدل بر جهان خواهد بود.

در این حماسه ماندگار، ستایشگران اهل‌بیت علیهم‌السلام و هنرمندان متعهد، از ارکان اصلی حضور با نشاط و شورانگیز مردم بودند.

۲۲ ذی‌الحجه سالروز شهادت تجسم عشق و ایمان و منادی برجسته آزادی و عدالت و ولایت میثم تمار، اعلی الله مقامه، فرصتی مغتنم برای تجلیل از این سربازان سلحشور سپاه امام‌زمان (عج) است.

آفرین بر شما مداحان، شاعران و هنرمندان متعهدی که در حماسه بعثت عظیم ملت ایران صمیمانه در کنار ملت خود بودید و عاشقانه پای آرمان‌های قائد شهیدمان ایستادید و شکوه و عظمت این قیام را دو چندان کردید.

حشر با حیدر کرار، امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام و جایگاهی چون میثم تمار نصیبتان باد.

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

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