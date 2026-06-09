  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

بقائی: افتخار به دزدی اموال ایرانیان شرم‌آور است

۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۰
کد مطلب: 1824599
بقائی: افتخار به دزدی اموال ایرانیان شرم‌آور است

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار ویدئویی از اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا که با افتخار از سرقت اموال متعلق به ایران صحبت می‌کند، تاکید کرد که افتخار به دزدی اموال ایرانیان شرم‌آور است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار ویدئویی از اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا که با افتخار از سرقت اموال متعلق به ایران صحبت می‌کند، تاکید کرد که افتخار به دزدی اموال ایرانیان شرم‌آور است.

«اسماعیل بقائی» با انتشار ویدئویی از اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا که با افتخار از سرقت اموال متعلق به ایران صحبت می‌کند، فرازی از نمایشنامه «مکبث» (اثر ویلیام شکسپیر) را به شرح زیر نوشت: «اکنون او درمی‌یابد که جاه و مقامش بر اندامش زار می‌زند؛ همچون جامهٔ غولی بلندبالا بر تنِ دزدی فرومایه و کوتوله.»

.........................
پایان پیام/ 167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha