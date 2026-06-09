به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار ویدئویی از اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا که با افتخار از سرقت اموال متعلق به ایران صحبت میکند، تاکید کرد که افتخار به دزدی اموال ایرانیان شرمآور است.
«اسماعیل بقائی» با انتشار ویدئویی از اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا که با افتخار از سرقت اموال متعلق به ایران صحبت میکند، فرازی از نمایشنامه «مکبث» (اثر ویلیام شکسپیر) را به شرح زیر نوشت: «اکنون او درمییابد که جاه و مقامش بر اندامش زار میزند؛ همچون جامهٔ غولی بلندبالا بر تنِ دزدی فرومایه و کوتوله.»
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