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آمادگی کامل سازمان رسانه و ارتباطات عراق برای اربعین؛ استقرار ۴۸ تیم فنی و ۱۸۵ بازرس ارتباطات

۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۷
کد مطلب: 1846181
آمادگی کامل سازمان رسانه و ارتباطات عراق برای اربعین؛ استقرار ۴۸ تیم فنی و ۱۸۵ بازرس ارتباطات

سازمان رسانه و ارتباطات عراق از تکمیل برنامه‌های فنی و اجرایی خود برای پوشش مراسم اربعین حسینی خبر داد و اعلام کرد با استقرار ۴۸ تیم فنی و ۱۸۵ بازرس، کیفیت خدمات ارتباطی و مخابراتی در مرزها و مسیرهای تردد زائران به‌صورت شبانه‌روزی رصد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان رسانه و ارتباطات عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد تمامی مقدمات فنی و اجرایی برای ارائه خدمات ارتباطی در ایام اربعین حسینی تکمیل شده است.

این نهاد با اجرای طرحی جامع، درصدد تقویت زیرساخت‌های مخابراتی، تضمین پایداری شبکه‌های ارتباطی و ارتقای کیفیت خدمات در گذرگاه‌های مرزی و استان‌های میزبان زائران است.

بر اساس بیانیه این سازمان، تیم‌های تخصصی در پنج گذرگاه زمینی شامل شلمچه، الشیب، زرباطیه، منذریه و صفوان و همچنین چهار فرودگاه بغداد، نجف اشرف، بصره و کرکوک مستقر شده‌اند تا ضمن صدور مجوزهای موقت برای خبرنگاران، بر روند ارائه خدمات ارتباطی و تسهیل امور زائران و فعالان رسانه‌ای نظارت کنند.

در بخش دیگری از این طرح، ۴۸ تیم فنی متشکل از ۱۸۵ بازرس در استان‌های مشمول برنامه مستقر شده‌اند تا به‌صورت میدانی کیفیت شبکه‌های مخابراتی را پایش کرده و در صورت بروز هرگونه اختلال یا کاهش کیفیت خدمات، اقدامات لازم را به‌سرعت انجام دهند.

سازمان رسانه و ارتباطات عراق همچنین از به‌کارگیری خودروهای تخصصی و تجهیزات سیار اندازه‌گیری در استان‌های نجف اشرف و کربلای معلی خبر داد و تأکید کرد هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی، خدماتی و شرکت‌های مخابراتی به‌صورت مستمر ادامه دارد تا میلیون‌ها زائر اربعین از خدمات ارتباطی پایدار، ایمن و باکیفیت بهره‌مند شوند.

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