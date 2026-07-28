به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره حملونقل ویژه استان نجف اشرف از آغاز اجرای میدانی طرح جامع خدمات حملونقل ویژه اربعین حسینی خبر داد.
این طرح با هدف تسهیل جابهجایی میلیونها زائر و مدیریت روان تردد در ایام اربعین، با تشکیل اتاق عملیات مرکزی و هماهنگی کامل با دستگاههای امنیتی و راهنمایی و رانندگی به اجرا درآمده است.
«جاسم الغزالی» مدیر اداره حملونقل ویژه نجف، در گفتوگویی اظهار داشت: اتاق عملیات مرکزی برای رصد لحظهای حرکت ناوگان حملونقل و رسیدگی فوری به گرههای ترافیکی و شرایط اضطراری تشکیل شده تا خدماترسانی به زائران بدون وقفه انجام شود.
وی افزود: در چارچوب این طرح، هزاران دستگاه وسیله نقلیه شامل اتوبوسهای بزرگ، خودروهای حملونقل عمومی و خودروهای سواری برای پاسخگویی به حجم بالای زائران عراقی و زائران خارجی به کار گرفته شدهاند.
همچنین کارتهای شناسایی و مجوزهای ویژه میان خودروهای مشارکتکننده توزیع شده تا ورود و خروج آنها از پایانههای رسمی با سهولت و نظم بیشتری انجام شود.
الغزالی در پایان تأکید کرد که تمامی پایانههای وابسته به این اداره بهصورت ۲۴ ساعته فعال خواهند بود و خدمات حملونقل تا بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت تا علاوه بر تأمین جابهجایی ایمن، روند بازگشت زائران پس از پایان مراسم اربعین نیز بهصورت روان و منظم انجام شود.
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