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آغاز اجرای طرح حمل‌ونقل اربعین در نجف؛ ناوگان حمل‌ونقل به‌صورت ۲۴ ساعته فعال شد

۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۶
کد مطلب: 1846174
آغاز اجرای طرح حمل‌ونقل اربعین در نجف؛ ناوگان حمل‌ونقل به‌صورت ۲۴ ساعته فعال شد

اداره حمل‌ونقل ویژه استان نجف اشرف از آغاز اجرای طرح جامع جابه‌جایی زائران اربعین حسینی خبر داد و اعلام کرد که تمامی پایانه‌های حمل‌ونقل این استان به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهند کرد تا روند تردد زائران با نظم و روانی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره حمل‌ونقل ویژه استان نجف اشرف از آغاز اجرای میدانی طرح جامع خدمات حمل‌ونقل ویژه اربعین حسینی خبر داد.

این طرح با هدف تسهیل جابه‌جایی میلیون‌ها زائر و مدیریت روان تردد در ایام اربعین، با تشکیل اتاق عملیات مرکزی و هماهنگی کامل با دستگاه‌های امنیتی و راهنمایی و رانندگی به اجرا درآمده است.

«جاسم الغزالی» مدیر اداره حمل‌ونقل ویژه نجف، در گفت‌وگویی اظهار داشت: اتاق عملیات مرکزی برای رصد لحظه‌ای حرکت ناوگان حمل‌ونقل و رسیدگی فوری به گره‌های ترافیکی و شرایط اضطراری تشکیل شده تا خدمات‌رسانی به زائران بدون وقفه انجام شود.

وی افزود: در چارچوب این طرح، هزاران دستگاه وسیله نقلیه شامل اتوبوس‌های بزرگ، خودروهای حمل‌ونقل عمومی و خودروهای سواری برای پاسخگویی به حجم بالای زائران عراقی و زائران خارجی به کار گرفته شده‌اند.

همچنین کارت‌های شناسایی و مجوزهای ویژه میان خودروهای مشارکت‌کننده توزیع شده تا ورود و خروج آنها از پایانه‌های رسمی با سهولت و نظم بیشتری انجام شود.

الغزالی در پایان تأکید کرد که تمامی پایانه‌های وابسته به این اداره به‌صورت ۲۴ ساعته فعال خواهند بود و خدمات حمل‌ونقل تا بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت تا علاوه بر تأمین جابه‌جایی ایمن، روند بازگشت زائران پس از پایان مراسم اربعین نیز به‌صورت روان و منظم انجام شود.

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