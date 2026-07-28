شماری از علمای الازهر بازداشت و محاکمه علمای بحرین را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از علمای الازهر مصر با صدور مواضعی، اقدامات اخیر علیه علمای دینی بحرین را محکوم کرده و آن را مصداق ظلم، برخوردهای خودسرانه و نقض حقوق دینی و انسانی توصیف کردند.

این مواضع در پی تشدید بازداشت‌ها، محاکمه‌ها و گزارش‌ها درباره نقض حقوق روحانیان بحرینی در زندان‌ها مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، علمای الازهر نیز با ابراز نگرانی از وضعیت علمای بحرین، خواستار پایان یافتن آنچه «رفتارهای ظالمانه» خوانده، آزادی روحانیان بازداشت‌شده و توقف تمامی اقدامات علیه آنان شده است.

شیخ «منصور مندور» از علمای الازهر، خطاب به علمای بحرین، آنان را به صبر و استقامت دعوت کرد و با استناد به سخنی از امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، بر ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از مظلومان تأکید کرد.

همچنین شیخ «محمد الجمال» نیز دفاع از مظلومان و مقابله با ستمگران را وظیفه‌ای دینی و انسانی دانست و خواستار حمایت از افرادی شد که به گفته وی، مورد تعدی قرار گرفته‌اند.

در این گزارش ادعا شده است که بیش از ۵۰ نفر از علمای دینی بحرین در زندان‌های این کشور نگهداری می‌شوند و به دلیل فعالیت‌های مذهبی خود تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

این گزارش همچنین مدعی است که این پرونده‌ها با اتهام ارتباط با خارج از کشور تشکیل شده و هم‌زمان انتقاداتی نیز نسبت به سیاست‌های دولت بحرین در قبال تحولات منطقه مطرح شده است.

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