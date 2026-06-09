بازداشت یکی از رهبران حزب بعث توسط حشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق اعلام کرد یکی از رهبران حزب بعث منحل شده را در استان نینوا بازداشت کرده است.
در بیانیه این سازمان آمده است که نیروهای فرماندهی عملیات نینوا وابسته به الحشد الشعبی و بخش اطلاعات تیپ ۳۰، در یک عملیات امنیتی ویژه موفق شدند این فرد را بر اساس حکم قضایی قانونی دستگیر کنند.
الحشد الشعبی تأکید کرد این عملیات پس از ماهها فعالیت اطلاعاتی مستمر، شامل رصد دقیق، جمعآوری و تحلیل اطلاعات انجام شد و نیروهای عملیاتی با دقت میدانی و حرفهای بالا توانستند مأموریت خود را با موفقیت کامل به سرانجام برسانند.
بر اساس این بیانیه، این اقدام در چارچوب تعقیب افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی، خشکاندن ریشههای حزب بعث منحل شده و همچنین تقویت امنیت، ثبات و اقتدار دولت در استان نینوا صورت گرفته است.
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