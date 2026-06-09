به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبریزبان «اسرائیل هیوم» اعلام کرد که حملات ایران تنها طی ۱۲ ساعت، خسارتی فراتر از نیم میلیارد دلار به زیرساختهای موجود در سرزمینهای اشغالی وارد کرده است.
این روزنامه در گزارشی تفصیلی نوشت که افشای این حجم از خسارتهای مالی سنگین، با وجود سیاست معمول سانسور و محدودیت اطلاعرسانی در رسانههای اسرائیلی صورت گرفته است. به نوشته این روزنامه، انتشار عمومی ابعاد خسارتهای مادی و تلفات انسانی، نشاندهنده وخامت شرایطی است که اسرائیل با آن روبهرو شده است.
«اسرائیل هیوم» به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که رقم اعلامشده تنها یک برآورد اولیه و جزئی به شمار میرود. این منابع تأکید کردند که درگیریها هنوز پایان نیافته و ارزیابی وضعیت همچنان ادامه دارد؛ از این رو در شرایط کنونی تعیین هزینه نهایی و مجموع خسارتهای تمامی رویدادها امکانپذیر نیست.
در تحولی قابل توجه، منابعی در وزارت دارایی اسرائیل از مدیریت مالی نهاد امنیتی این رژیم به شدت انتقاد کرده و اعلام کردند ارقام جدید بار دیگر ناتوانی ارتش در مدیریت کارآمد بودجه خود را آشکار ساخته است. بودجه نظامی اسرائیل هماکنون حدود ۲۰۰ میلیارد شِکِل برآورد میشود و پیشبینی میشود در سالهای آینده نیز در سطحی بالا باقی بماند.
در مقابل، نهاد امنیتی اسرائیل این انتقادها را به طور کامل رد کرد و مدعی شد که نبرد اخیر با ایران نمونهای از «مأموریتهای اضطراری» است؛ رخدادهایی پیشبینینشده که نیازمند واکنش فوری هستند و لزوماً در چارچوب برنامهریزی مالی از پیش تعیینشده قرار نمیگیرند.
یک منبع امنیتی در گفتوگو با روزنامه «اسرائیل هیوم» اظهار داشت: «امروز با نمونهای روشن از مأموریتهای اضطراری روبهرو هستیم که ارتش ناگزیر به مقابله با آنهاست.» وی افزود که چنین عملیاتهایی در بودجه مصوب ارتش پیشبینی نشدهاند.
با وجود گذشت بیش از ۲۴ ساعت از آغاز رویارویی، هنوز مشخص نیست که آیا نهاد امنیتی اسرائیل بودجهای اضافی برای مقابله با ایران و لبنان دریافت خواهد کرد یا اینکه ناچار خواهد شد این هزینههای سنگین را از محل بودجه فعلی خود تأمین کند؛ بودجهای که به گفته منابع مختلف، هماکنون نیز با کسری قابل توجهی مواجه است.
منابع آگاه از جزئیات این پرونده همچنین فاش کردند که مذاکراتی میان نهاد امنیتی و وزارت دارایی اسرائیل در فضایی «مثبت» در جریان است، اما اختلافات و شکافهای موجود میان دو طرف همچنان گسترده است؛ موضوعی که رهبران اسرائیل را با چالشی جدی در زمینه تأمین مالی عملیاتهای نظامی ادامهدار روبهرو کرده است.
بر اساس این گزارش، هزینههای یادشده شامل عملیات رهگیری موشکها، استقرار سامانههای دفاعی، بهکارگیری گسترده نیروهای نظامی و نیز خسارتهای مستقیم واردشده به زیرساختها و تأسیسات نظامی و غیرنظامی است.
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