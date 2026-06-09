به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این گزارش، آمال خلیل خبرنگار لبنانی در ۲۲ آوریل در پی حملات هوایی در اطراف شهرک الطیری زخمی شد و پس از تخریب ساختمانی بر اثر حمله‌ای دیگر، زیر آوار گرفتار ماند. طبق بازسازی رویدادها، او پس از چندین حمله اولیه همچنان زنده بود، اما نیروهای امدادی لبنانی برای ساعت‌ها در انتظار دریافت مجوز ورود به منطقه باقی ماندند و نتوانستند به او دسترسی پیدا کنند.

واشنگتن‌پست با استناد به اسناد پزشکی، سوابق تماس‌های تلفنی، تصاویر ماهواره‌ای و گفت‌وگو با شاهدان و نیروهای امدادی نوشت که خلیل ساعت ۷ عصر جان باخت؛ بیش از دو ساعت پیش از آنکه اجازه بازگشت تیم‌های امدادی در حدود ساعت ۸:۱۵ شب صادر شود. امدادگران پس از ورود به محل، پیکر او را زیر قطعات بتنی و در کنار یک ستون فروریخته یافتند.

این حادثه با واکنش گسترده نهادهای مدافع آزادی مطبوعات و حقوق بشر روبه‌رو شد. «کمیته حفاظت از خبرنگاران» و یونسکو خواستار انجام تحقیقات درباره این رویداد شدند و تأکید کردند که خبرنگاران طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه غیرنظامی محسوب می‌شوند و باید از حمایت برخوردار باشند. به نوشته واشنگتن‌پست، این رویداد بار دیگر توجه‌ها را به حملات علیه خبرنگاران در لبنان جلب کرده است.

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