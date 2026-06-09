به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام اعیاد سعید قربان و غدیر خم، وبینار بین‌المللی «حج و تمدن اسلامی؛ از تحول فردی تا همبستگی اجتماعی و وحدت امت» با شرکت اساتیدی از دانشگاه‌های علوم انسان اسلامی، آکادمی و مدارس علمی و همچنین حوزه‌های علوم دینی اندونزی برگزار شد.

این نشست علمی با همکاری مرکز فرهنگی اسلامی جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، مرکز مطالعات تمدن اسلامی، بعثه رهبری و نمایندگی ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و همچنین دانشگاه دولتی اسلامی تولونگ ‌آگونگ اندونزی در بستر مجازی زوم برگزار گردید و به صورت زنده از پلتفرم بین‌المللی یوتیوب پخش شد.

سخنرانان این نشست مجازی، علاوه بر تأکید بر ابعاد اجتماعی، تربیتی و فرامذهبی حج، ظرفیت‌های مناسکی و فرامناسکی این فریضه عبادی، و سیاسی اجتماعی در همبستگی‌های جوامع انسانی اسلامی و ایجاد وحدت و اتحاد امت در جهان اسلام را به بحث و بررسی و نیز تبادل‌نظر گذاشتند و به جمع‌بندی‌های روشنی بعنوان نتیجه این نشست علمی دست یافتند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر «محمد شریفانی»، نماینده دفتر مقام معظم رهبری در اندونزی و رئیس مرکز فرهنگی اسلامی جاکارتا در این وبینار «ابعاد فردی و اجتماعی حج از منظر قرآن و حدیث» را مورد بررسی قرار داد.

از سوی دیگر، جناب آقای پروفسور دکتر عبدالزمان، استاد ممتاز علوم تفسیر در دانشگاه دولتی اسلامی تولونگ ‌آگونگ اندونزی به موضوع «حج، همبستگی اجتماعی و وحدت امت» پرداخت. آقای دکتر عمر شهاب، سخنرانی خویش را با عنوان «ابعاد تربیتی در عبادت حج» ارائه کرد و جناب آقای دکتر اکمل کامل بعنوان دبیر، این نشست را با رویکرد تحقیقی و پژوهشی مدیریت نمود.

................................

پایان پیام/ 167