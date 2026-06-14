به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ مجلس نمایندگان اندونزی (DPR) میزبان رویدادی بینالمللی با عنوان «مجمع بینالمللی جوانان مسلمان ۲۰۲۶» (IMYF) بود که با هدف تقویت انسجام امت اسلامی و یافتن راهکارهای نوآورانه برای چالشهای پیچیده دنیای معاصر در جاکارتا آغاز به کار کرد.
این مجمع که با شعار «فراتر از مرزها: جوانان مسلمان و ترسیم آینده امت در جهانی پر تلاطم» برگزار میشود، به دنبال ایجاد فضایی برای شبکهسازی استراتژیک میان نخبگان جوان مسلمان از ملیتهای مختلف است. شاهرول آلدی ماعزات، رئیس کمیته همکاریهای بین پارلمانی مجلس اندونزی، در مراسم افتتاحیه این رویداد تأکید کرد که مجمع جاکارتا تنها یک نشست دیپلماتیک نیست، بلکه بستری برای تبدیل ایدهها به «همکاریهای ملموس» با تاثیرات بینالمللی است.
وی خاطرنشان کرد که ارزشهای اسلامیِ مبتنی بر صلح، عدالت و احترام به کرامت انسانی، بهترین ابزار برای کاهش تنشهای جهانی است. او از شرکتکنندگان خواست تا پیام صلح اسلام را با صدایی رساتر در سطح بینالملل طنینانداز کنند.
از جاکارتا تا باکو
خبرگزاری محلی جاکارتا عنوان کرد یکی از دستاوردهای مهم این نشست، انتقال خروجیها و ایدههای مطرح شده در آن به نهادهای تصمیمساز بینالمللی است. بر اساس اعلام مقامات اندونزیایی، نتایج و پیشنهادات کلیدی این مجمع به عنوان یک مرجع راهبردی در اجلاس آتی «اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی» (PUIC) که در آذربایجان برگزار خواهد شد، مطرح میگردد. هدف از این اقدام، ترغیب پارلمانهای کشورهای اسلامی به حمایت قانونی و ساختاری از نقشآفرینی جوانان در صلح جهانی است.
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