انتخابات گلگت بلتستان با تقلب همراه بوده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور علامه راجه ناصر عباس جعفری، رهبر حزب مخالف در مجلس سنا پاکستان، انتخابات گلگت بلتستان را به تقلب متهم کرد.
وی در بیانیهای اعلام کرد: در گلگت بلتستان تقلب صورت گرفته و نتیجه دلخواه به دست آمده است و در واقع به حق رأی مردم دستاندازی شده است.
راجه ناصر افزود: ایالت جامو و کشمیر منطقهای بسیار حساس است و دشمنان میخواهند در این منطقه تنش و بیثباتی ایجاد کنند.
این روحانی شیعه پاکستان گفت: ما نسبت به وضعیت کشمیر نگران هستیم و میخواهیم بدانیم چه اتفاقی رخ داده است، زیرا وضعیت کشمیر بر پاکستان و کل منطقه تأثیرگذار است.
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