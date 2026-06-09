شلیک نیروهای طالبان به معترضان در هرات چندین زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از هرات می‌گویند صبح امروز (سه‌شنبه ۱۹ خرداد)، ساکنان شهرک شیعه‌نشین جبرئیل هرات در اعتراض به موج بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران توسط ماموران امر به معروف طالبان، دست به تجمع زدند.

منابع تصریح کردند این اعتراضات به صورت خودجوش، پس از چندین روز عملیات گسترده بازداشت زنان و دختران به دلیل آنچه «نقض قوانین پوشش» از سوی طالبان خوانده می‌شود، شکل گرفت.

شاهدان عینی گزارش دادند که نیروهای طالبان با شلیک مستقیم و هوایی به سمت معترضان و استفاده ازچوب، باتوم و چاقو برای پراکنده کردن جمعیت، به سرعت با تجمع برخورد کردند.

ویدیوهای منتشرشده از محل، صدای تیراندازی پی‌درپی و صحنه‌های درگیری را نشان می‌دهد.

منابع محلی از زخمی شدن بیش سه نفر از جمله یک کودک خبر داده‌اند و برخی گزارش‌ها از احتمال کشته شدن یک نفر حکایت دارد. تعدادی از معترضان نیز بازداشت شده‌اند.

این رویداد در حالی رخ داد که از چند روز پیش، ماموران طالبان در مناطق مختلف هرات از جمله منطقه شیعه‌نشین جبرئیل، زنان و دختران را به اتهام عدم رعایت کامل پوشش (مانند نپوشیدن چادری یا برقع) بازداشت کرده و از خانواده‌هایشان تعهدنامه گرفتند. گزارش‌ها از بازداشت بیش از ۲۰ زن و دختر تنها در یک منطقه حکایت دارد که این اقدام خشم گسترده‌ای را برانگیخته است.

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