به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان «سلام برای دموکراسی و حقوق بشر» به همراه ۳۳ سازمان دیگر، در اقدامی حقوقی و بینالمللی، نامهای مشترک و فوری به حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، ارسال کردند. این اقدام گسترده حقوق بشری بر پرونده سلب تابعیت در بحرین تمرکز دارد؛ اقدامی که به گفته این سازمانها از سوی نظام بحرین بهعنوان ابزاری سیاسی و نوعی مجازات جمعی به کار گرفته میشود.
در این نامه از مقامات بحرینی خواسته شده است تا اقدامات فوری برای بازگرداندن تابعیت به خانوادهها و کودکانی که تحت تأثیر این تصمیمات ناعادلانه قرار گرفتهاند، انجام دهند؛ تصمیماتی که صدها شهروند را از ابتداییترین حقوق انسانی و قانونی خود محروم کرده و آنان را به گروه بدون تابعیت در کشور خود تبدیل کرده است.
سازمانهای امضاکننده همچنین خواستار اصلاحات بنیادین و جامع در قانون تابعیت بحرین شدهاند تا بر اساس آن، برابری کامل حقوق شهروندی برای زنان بحرینی تضمین شود و امکان انتقال تابعیت به فرزندان بدون محدودیتهای تبعیضآمیز فراهم گردد.
در ادامه این نامه تأکید شده است که باید پیامدهای انسانی و اجتماعی ناشی از سیاست سلب تابعیت بهطور فوری پایان یابد؛ چرا که خانوادهها و کودکان آسیبدیده اکنون با محرومیت سیستماتیک از خدمات بهداشتی، آموزش، آزادی رفتوآمد و مالکیت مواجه هستند.
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