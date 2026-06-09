«اسرائیل هیوم»: خسارت بیش از نیم میلیارد دلاری در پی حملات ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم و به نقل از منابع امنیتی، حجم خسارت‌های ناشی از این حملات در مدت کوتاهی از مرز ۵۰۰ میلیون دلار عبور کرده است. این در حالی است که به گفته گزارش، مقامات اسرائیلی محدودیت‌های شدیدی برای انتشار جزئیات خسارت‌ها و تلفات در رسانه‌ها اعمال کرده‌اند و اطلاعات منتشرشده تنها بخشی از واقعیت میدانی را نشان می‌دهد.

منابع امنیتی تأکید کرده‌اند که این رقم هنوز برآوردی اولیه است و با ادامه بررسی‌ها احتمال افزایش آن وجود دارد، زیرا ارزیابی کامل خسارت‌ها در نقاط مختلف همچنان ادامه دارد. هم‌زمان برخی منابع در وزارت دارایی اسرائیل نیز از نحوه مدیریت بودجه نظامی انتقاد کرده و گفته‌اند با وجود بودجه حدود ۲۰۰ میلیارد شکل برای نهادهای نظامی، کارایی مالی این بخش همچنان محل تردید است.

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