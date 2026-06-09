محافل نورانی عید بزرگ مباهله در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محافل نورانی عید بزرگ مباهله و خاتم بخشی حضرت علی علیهالسلام در حرم بانوی کرامت برگزار میشود.
بر اساس این گزارش سهشنبه ۱۹ خردادماه بلافاصله بعد از نماز عشا مراسم شب عید مباهله با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سعیدی آریا و مداحی عباس حیدرزاده در شبستان امام خمینی(ره) برگزار میشود.
همچنین چهارشنبه ۲۰ خردادماه بعد از نماز عصر مراسم مدح خوانی با نوای سید حسین علوینژاد و بعد از نماز عشا مراسم معارفی با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین رفیعی و مداحی سید علی حسینینژاد در شبستان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
..........................
پایان پیام
نظر شما