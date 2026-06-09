به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه (۱۸ خرداد) در نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان، بر لزوم آزادسازی فوری و بیقیدوشرط داراییهای مسدود شده این کشور تأکید کرد.
ایروانی با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان ملل، گفت که افغانستان همچنان با چالشهای جدی انسانی و اقتصادی روبرو است و حدود ۲۱.۹ میلیون نفر (حدود نیمی از جمعیت افغانستان) به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. وی افزود: «تلاشها برای بهبود وضعیت اقتصادی باید حمایت شود، داراییهای مسدودشده بدون قیدوشرط آزاد گردند و موانع ثبات اقتصادی برداشته شوند.»
نماینده ایران بر تداوم کمکهای بشردوستانه بدون سیاسیسازی، تعامل سازنده بینالمللی با حکومت سرپرست افغانستان و اهمیت روند دوحه برای حل مسائل اقتصادی، مواد مخدر و حکمرانی تأکید کرد.
او همچنین از کاهش کشت خشخاش استقبال کرد اما هشدار داد که بدون سرمایهگذاری در معیشت جایگزین، این دستاورد پایدار نخواهد ماند.
ایروانی محرومیت زنان و دختران از آموزش و اشتغال را نگرانکننده خواند و خواستار لغو محدودیتها از سوی حکومت طالبان شد.
وی در بخش امنیتی، تهدید گروههای تروریستی بهویژه داعش خراسان را جدی دانست و بر جلوگیری از تبدیل افغانستان به پناهگاه تروریسم اصرار ورزید.
نگرانی از تنشهای افغانستان و پاکستان و لزوم گفتوگوی منطقهای نیز از دیگر محورهای سخنان او بود.
ایروانی در پایان جمهوری اسلامی ایران را همچنان متعهد به همکاری نزدیک با سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه، سازمانهای منطقهای و همه ذینفعان مربوطه در راستای افغانستانی باثبات، صلحآمیز و دارای پیشرفت دانست.
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