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ایروانی: دارایی‌های مسدود افغانستان باید بدون قیدوشرط آزاد شود

۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۷
کد مطلب: 1824860
ایروانی: دارایی‌های مسدود افغانستان باید بدون قیدوشرط آزاد شود

نماینده ایران در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت، با اشاره به چالش‌های اقتصادی افغانستان تأکید کرد که دارایی‌های مسدود شده این کشور باید بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه (۱۸ خرداد) در نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان، بر لزوم آزادسازی فوری و بی‌قیدوشرط دارایی‌های مسدود شده این کشور تأکید کرد.

ایروانی با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان ملل، گفت که افغانستان همچنان با چالش‌های جدی انسانی و اقتصادی روبرو است و حدود ۲۱.۹ میلیون نفر (حدود نیمی از جمعیت افغانستان) به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وی افزود: «تلاش‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی باید حمایت شود، دارایی‌های مسدودشده بدون قیدوشرط آزاد گردند و موانع ثبات اقتصادی برداشته شوند.»

نماینده ایران بر تداوم کمک‌های بشردوستانه بدون سیاسی‌سازی، تعامل سازنده بین‌المللی با حکومت سرپرست افغانستان و اهمیت روند دوحه برای حل مسائل اقتصادی، مواد مخدر و حکمرانی تأکید کرد.

او همچنین از کاهش کشت خشخاش استقبال کرد اما هشدار داد که بدون سرمایه‌گذاری در معیشت جایگزین، این دستاورد پایدار نخواهد ماند.

ایروانی محرومیت زنان و دختران از آموزش و اشتغال را نگران‌کننده خواند و خواستار لغو محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان شد.

وی در بخش امنیتی، تهدید گروه‌های تروریستی به‌ویژه داعش خراسان را جدی دانست و بر جلوگیری از تبدیل افغانستان به پناهگاه تروریسم اصرار ورزید.

نگرانی از تنش‌های افغانستان و پاکستان و لزوم گفت‌وگوی منطقه‌ای نیز از دیگر محورهای سخنان او بود.

ایروانی در پایان جمهوری اسلامی ایران را همچنان متعهد به همکاری نزدیک با سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه، سازمان‌های منطقه‌ای و همه ذی‌نفعان مربوطه در راستای افغانستانی باثبات، صلح‌آمیز و دارای پیشرفت دانست.

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