ترور رئیس شبکه انتقال پول حماس و معاون او در حمله هوایی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی و دستگاه امنیت عمومی «شاباک» از ترور رئیس شبکه انتقال پول وابسته به جنبش «حماس» در نوار غزه و معاون او، در پی یک حمله هوایی در شمال این منطقه، خبر داد.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مشترک مدعی شد که «خضر الجماصی»، رئیس این شبکه، و معاونش «محمد حرزین» در یک حمله هوایی، روز یکشنبه ترور شده‌اند. بر اساس این بیانیه، این دو نفر شبکه‌ای از صرافان را اداره می‌کردند که ده‌ها نفر را در بر می‌گرفت و از طریق آن، ده‌ها میلیون دلار به شاخه نظامی این جنبش در جریان جنگ منتقل شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که این منابع مالی برای پرداخت حقوق نیروهای حماس و همچنین پشتیبانی از عملیات برنامه‌ریزی برای انجام حملات علیه نیروهای اسرائیلی مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

ارتش اسرائیل همچنین مدعی شد که این عملیات در چارچوب سلسله ترورهایی انجام شده که طی سال گذشته، شماری از مسئولان مالی برجسته این جنبش را هدف قرار داده است؛ از جمله «فراس مشهراوی» و «ایهاب خریزم».

در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است که نیروهای اسرائیلی مستقر در جنوب نوار غزه، همچنان بر اساس توافق آتش‌بس در این منطقه حضور دارند و برای رفع هرگونه تهدید فوری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

همچنین گزارش شده است که انفجار یک خودروی جیپ در خیابان البابیدی در غرب غزه، دو روز پیش از این حادثه، یک حمله هوایی متمرکز اسرائیلی بوده که به کشته شدن خضر الجماصی و محمد الحرازین انجامیده است. بر اساس این گزارش، این دو نفر از بازرگانانی بوده‌اند که از حماس حمایت می‌کرده‌اند و از مبالغ کمک‌های انسانی برای تقویت کنترل نظامی این گروه استفاده می‌شده است.

.............................

پایان پیام/ 167