به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که تیم امنیتی یک کشتی باری، حمله‌ای مسلحانه را در آب‌های نزدیک سواحل یمن دفع کرده است.

این سازمان در بیانیه‌ای که امروز چهارشنبه صادر کرد، گزارش داد که کشتی مذکور، از نزدیک شدن یک قایق تندرو حامل ۶ مهاجم مسلح خبر داده است. این قایق در فاصله‌ای حدود ۸۸ مایلی دریایی در جنوب غربی منطقه «بلحاف» به کشتی نزدیک شده بود.

همچنین توضیح داده شد که تیم امنیتی مسلح مستقر در کشتی، با این تهدید مقابله کرده و درگیری‌هایی با مهاجمان رخ داده است که منجر به عقب‌نشینی قایق و فرار مهاجمان از محل شده است. جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی در این حادثه گزارش نشده است.

این حادثه امنیتی در شرایطی رخ می‌دهد که منطقه شاهد تشدید تنش‌های نظامی است، به‌ویژه تنش‌هایی که پس از حمله واشنگتن به مواضعی در جنوب ایران، در واکنش به سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آمریکایی بر فراز تنگه هرمز توسط نیروهای ایرانی، شعله‌ور شد.

این تحولات همچنین همزمان با درگیری‌های مستقیمی بود که شامگاه یکشنبه میان ایران و اسرائیل آغاز شد و بعدها به درخواست رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، متوقف گردید.

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