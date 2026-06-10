به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نتانئل شلوموویتس، تحلیلگر روزنامه هاآرتص، در گزارشی نوشت ترامپ ساعاتی پیش از اعلام آتشبس میان ایران و اسرائیل در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت کرد و تلاش داشت نقش خود را در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو و توقف درگیریها برجسته کند. به گفته او، رئیسجمهور آمریکا در این گفتوگو تلویحاً اعتراف کرد که از نخستوزیر اسرائیل خواسته است هرچه سریعتر عملیات نظامی در لبنان را متوقف کند.
به نوشته این تحلیلگر، ترامپ همچنان باور دارد که میتواند به توافقی با ایران دست یابد؛ همانطور که ادعا میکند قادر است میان روسیه و اوکراین نیز صلح برقرار کند. با این حال، او برای پیشبرد این هدف به اطرافیان خود از جمله استیو ویتکوف و جرد کوشنر تکیه کرده است. شلوموویتس معتقد است رئیسجمهور آمریکا با وجود شهرتش به «هنر معامله»، در عمل بارها نشان داده که مدیریت مذاکرات پیچیده با ایران برای او آسان نیست.
در این تحلیل همچنین آمده است که درگیری کوتاهمدت اخیر که از آن با عنوان «جنگ ۲۴ ساعته» یاد شده، یک پیام مهم برای واشنگتن داشت: ایران نسبت به لبنان حساسیت راهبردی دارد و حاضر است برای حفظ نفوذ خود در این کشور هزینه بدهد. به اعتقاد نویسنده، همین موضوع باعث شده ترامپ درک کند که ادامه درگیری میان اسرائیل و حزبالله میتواند روند دستیابی به توافق میان واشنگتن و تهران را پیچیدهتر کند.
شلوموویتس در ادامه مینویسد ترامپ اکنون به این نتیجه رسیده که آرامش در لبنان یکی از پیششرطهای مهم برای پیشبرد مذاکرات با ایران است. از نگاه او، رئیسجمهور آمریکا شاید درک عمیقی از پیچیدگیهای خاورمیانه نداشته باشد، اما متوجه شده که تهران آماده است برای حمایت از لبنان در برابر حملات اسرائیل واکنش نشان دهد.
این تحلیلگر در پایان میافزاید ترامپ در تماس اخیر خود با نتانیاهو بهطور صریح از او خواسته است تنشها را متوقف کند. به باور نویسنده، تجربه این درگیری کوتاه باعث شده نگاه ترامپ به ایران تا حدی با احترام بیشتری همراه شود، در حالی که در مقابل، میزان اعتماد و حمایت او از نتانیاهو و سیاستهای اسرائیل کاهش یافته است.
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