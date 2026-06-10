بعثت مردم تعبیر رهبری از دوره کمال انقلاب / ملت ایران امروز امت مبعوث خداوند است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تجمع شبانه «حماسه حضور و جبهه مقاومت» با حضور مردم متدین و انقلابی قم در میدان رسالت این شهر برگزار شد. در این مراسم که توسط قرارگاه فرهنگی دانشگاه طلوع مهر برگزار گردید،آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به سخنرانی پرداخت.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در ابتدای سخنان خود با تشکر از حضور سروران معظم، روحانیت بزرگوار و شخصیت‌های علمی در این جلسه میدانی و خیابانی مجموعه محترم و ارزشمند «اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی قرارگاه طلوع مهر»، وجود این مجموعه‌های علمی را سرمایه‌های گرانقدر حوزه‌های علمیه توصیف کرد.

وی با بیان اینکه انقلاب عظیم اسلامی نیاز به مطالعات راهبردی و تحقیقات قوی دارد، اظهار داشت: برای بسیاری از ما که به لطف خدا از اول انقلاب، تا حدودی در میدان بوده‌ایم، ضرورت این کار روشن است.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به الطاف الهی در آشنایی با مسائل سیاسی و مبارزات علما از قبل از انقلاب گفت: از زمانی که مرحوم والد ما در سال‌های ۵۱ و ۵۲ به یزد تبعید شدند، ما فریادها و حرف‌های امام (ره) را می‌شنیدیم. خوب به خاطر می‌آورم که پیش از پیروزی انقلاب، حدود دو سال جلسات جامعه مدرسین به‌صورت مخفیانه و در نهایت خطر، در همین بیت ما تشکیل می‌شد.

وی افزود: بحمدالله ما این مسیر را تا پیروزی انقلاب و پس از آن در دوران جبهه و جنگ تحمیلی و رهبری امام (ره) و پس از ایشان هم در ۳۷ سال رهبری حکیمانه امام شهیدمان طی کرده‌ایم.

عظمت انقلاب هنوز برای خود انقلابی‌ها نیز روشن نشده است

آیت‌الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه واقعاً عظمت این انقلاب هنوز برای خود انقلابی‌ها نیز کاملاً روشن نشده است، تصریح کرد: وقتی عظمت این انقلاب روشن می‌شود که انسان یک دور فرمایشات امام را در «صحیفه نور» بررسی کند. صحبت‌هایی که امام خمینی چهل سال پیش فرموده‌اند، آن‌چنان در مقابل دشمن محکم و با اعتقادی قوی است که گویی ایشان همین امروز حضور دارند.

وی ادامه داد: آن زمان برخی تحلیل می‌کردند که این سخنان برای ایجاد قوت قلب در مردم است، اما اکنون که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم امام چون دارای ایمان قوی به اسلام و خدا، اعتقادی محکم به مردم و ایمانی راسخ به راه و هدفش بود، این‌چنین سخن می‌گفت. ما واقعاً باید امام را بازشناسی کرده و فرمایشات ایشان را مجدداً مرور نماییم.

آیت‌الله فاضل لنکرانی به تبیین یکی از فرمایشات ریشه‌ای امام درباره آیات استقامت پرداخت و گفت: امام در یکی از سخنرانی‌هایشان در جماران فرمودند در آیه شریفه سوره مبارکه هود، خداوند به پیامبر می‌فرماید: «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ». در آیه دیگری در سوره شورا، خداوند پس از آنکه اقامه دین و تشکیل حکومت دینی را وظیفه اصلی پیامبر برمی‌شمارد، می‌فرماید: «فَلِذَلِکَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ» و در ادامه نیز می‌فرماید: «کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِکِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ».

وی افزود: خداوند هیچگاه هنگام ابلاغ دستور نماز، روزه یا حج نفرموده که ابلاغ این احکام بر مشرکین سنگین است؛ اما در ابلاغ امر به اقامه دین و تشکیل حکومت اسلامی چنین چیزی را می‌فرماید. تشریعی که خداوند برای نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر خاتم قرار داد برای این بود که دین در جامعه پیاده شود. هدف تمام انبیا، ارسال رسل و انزال کتب، این بوده که دین در جامعه حکومت کند؛ این جاست که می‌فرماید تحمل این مسئله بر مشرکین سنگین است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه امروز این قضیه را به خوبی لمس می‌کنیم، گفت: چرا قدرت‌ها دست از تحریم، شیطنت، توطئه و جنگ برنمی‌دارند؟ چون بر آن‌ها اقامه دین بسیار سنگین است. امام موضوعی که به عنوان «حکومت دین» مطرح نمود، بدین معناست که مشرکین و ابرقدرت‌ها باید کنار بروند و ملت‌ها سرنوشت خودشان را به دست بگیرند. این روح حرکت امام است.

وی در ادامه به تبیین فراز دیگری از فرمایشات امام پرداخت و گفت: امام فرمود آیه شریفه «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ» که نازل شد، مردم دیدند در زمان کوتاهی محاسن مبارک پیامبر سفید شده است. وقتی علت را پرسیدند، پیامبر اکرم فرمود: «این آیه محاسن مرا سفید کرد.»

آیت‌الله فاضل لنکرانی افزود: امام این موضوع را برای ما تبیین کردند که خیال پیامبر از استقامت خودش راحت بود چون سر سوزنی از دستورات خدا تخطی نکرده و یأسی در او به وجود نیامده و خستگی در او راه نیافته بود، بلکه روزبه‌روز اعتقادش محکم‌تر می‌شد؛ اما دغدغه پیامبر بر سر تاب‌آوری مردم و عبارت «وَمَن تَابَ مَعَکَ» بود. پیامبر می‌اندیشید که آیا مردم می‌توانند پای این دستور که دین باید حکومت کند بایستند و در مقابل مشرکین استقامت کنند؟ در برخی از روایات آمده است که پیامبر پس از نزول این آیه به مردم فرمودند: «کمربندهایتان را محکم ببندید.»

وی تأکید کرد: این خطاب به استقامت، اگر در آن زمان توسط اکثریت مردم تحقق پیدا نکرد، اما امروز مردم ما با حرکت در مسیر امام و این حضور پرشور آگاهانه، با این شهادت‌ها و مقاومت‌ها، به دستور پیامبر عمل نموده و در مقابل کفار و مشرکین، لحظه‌ای درنگ نکرده و محکم ایستاده‌اند. امروز ملت ایران، چهل و هفت سال است به دستوری که امام به عنوان تبیین‌کننده دستور خدا و پیامبر فرموده، عمل می‌کنند و این‌چنین در صحنه مقاومت حضور دارند. لذا بر حوزه‌های علمیه و اندیشکده‌هاست که تمام ابعاد و زوایای انقلاب و امام را دقیق و عمیق مطالعه کنند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب پس از امام خمینی اظهار داشت: ما امروز می‌گوییم مراحل انقلاب بر اساس این آیات بوده است. بعد از امام، نوبت به رهبری قائد شهید ما می‌رسد که خود فصل تازه‌ای را در مسیر رشد و شکوفایی انقلاب می‌گشایند. موفقیت رهبری در این بود که امام و راه امام را بهتر از همه شناخت.

وی افزود: من در میان افرادی که پشت سر امام بودند و داعیه پیروی از ایشان را داشتند، کسی را سراغ ندارم که افکار سیاسی امام را به این عمق فهمیده باشد. هر سال در سالگرد ارتحال امام، وقتی ایشان به سخنرانی می‌پرداخت، زوایای جدیدی از امام را یاد می‌گرفتیم. هیچ‌کس مانند ایشان نبود که این‌قدر امام را خوب شناخته، خوب تبیین کرده و برای بقای راه امام این مقدار ایستادگی کرده باشد.

تبلور «فقه مقاومت» در دوران رهبری معظم انقلاب

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: این مطالعات راهبردی تکمیل نمی‌شود مگر اینکه ما همه فرمایشات رهبری را در همین دوره مطرح کنیم. در زمان امام هر چند مسئله «مقاومت» مطرح بود، اما «فقه مقاومت» در زمان رهبری معظم انقلاب متبلور شد.

وی ادامه داد: دشمنی آمریکا و اسرائیل در زمان امام تا حدودی مطرح بود اما مشاهده کردید که عده‌ای بعد از امام از قطار انقلاب پیاده شدند و گفتند دشمنی تا کی؟ تا کی باید مرگ بر آمریکا بگوییم؟ ما دیگر این مسیر را درست نمی‌دانیم. گفتند اسرائیل اکنون حضور قدرتمند دارد، چرا باید این‌قدر ایستادگی کنیم؟ بگذاریم هر کاری می‌خواهند بکنند! این‌ها فکر امام را نفهمیدند. اما آن کسی که فکر امام را در دشمن‌شناسی بسیار دقیق فهمید و بر آن ایستادگی کرد و به مردم منتقل نمود، شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بود.

«بعثت مردم»؛ تعبیر رهبری معظم انقلاب از دوره کمال ملت ایران

آیت‌الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه بلوغ ملت ایران با این شهادت‌ها رقم خورد، گفت: ملت ایران دوره بلوغ خود را از سال ۵۷ آغاز کرد و اکنون زمان رسیدن به دوره کمالش می‌باشد که در کلام رهبری شهید به «بعثت مردم» تعبیر گردیده است. واژه «بعثت»، یک تعبیر سیاسی رایج در فرهنگ‌های سیاسی شرق و غرب نیست؛ بعثت مختص به دین ماست و ریشه در وحی دارد. خداوند که تاکنون اشخاصی را به عنوان پیامبر مبعوث نموده، امروز یک امّت را مبعوث کرده است. این امت با فریاد جدیدی دنیا را به استقامت و خداپرستی دعوت می‌کند.

وی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ» اظهار داشت: این آیه یک عنوان کلی است. معصومین در رده اول و از مصادیق بالای آن هستند، اما خداوند می‌فرماید شامل هر کسی که بگوید پروردگار ما خداست و بر آن استقامت ورزد نیز می‌شود؛ آن هم نه فقط به زبان، بلکه با ایمان قوی به خدا که هیچ قدرتی را در عالم جز خدا مؤثر ندانند. صاحب تکوین و تشریع عالم را خدا بداند، بگوید رزق و عزت و ذلت همه دست خداست. تمام مطالب در همین عبارت «رَبُّنَا اللَّهُ» نهفته است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی افزود: توحید افعالی امام را در چنان درجه‌ای مشاهده کردیم که تا خرمشهر آزاد شد، ذهن‌ها را متوجه به این کرد که خرمشهر را خدا آزاد کرد. سپس خدا می‌فرماید: «ثُمَّ اسْتَقَامُوا»؛ استقامت کردن یعنی برای هیچ قدرتی غیر از خدا ارزش قائل نشویم. شما چه تاریخی سراغ دارید که ملت ما این مقدار در مقابل آمریکا و اسرائیل با قدرت ایستاده باشد؟

وی در ادامه به خاطره‌ای از امام خمینی اشاره کرد و گفت: اوایل انقلاب گفتند یک ناو آمریکا به خلیج فارس می‌آید، ضعیف‌الایمان‌ها ترسیدند، اما امام فرمودند: «ما را از کشتی‌های خودتان می‌ترسانید؟ ما خدا را داریم.» این مصداق بارز «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» است و قائد و رهبری شهید ما نیز مصداق همین آیه بود.

نزول ملائکه بر مردم ایران در عصر حاضر

این استاد برجسته حوزه علمیه با تبیین فراز «تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ» گفت: می‌پرسند ملائکه چگونه نازل می‌شوند؟ ما امروز آثار نزول ملائکه را بر مردم می‌بینیم. مگر حتماً باید با چشم ظاهری ملائکه را ببینیم؟ آن زمان که مردم با شنیدن خبر حمله اسرائیل به جای فرار به پناهگاه، برای تماشا به روی پشت‌بام می‌روند، این همان نزول ملائکه و آرامشی است که بر آنها نازل شده که هیچ خوف و هراسی ندارند.

وی افزود: واقعاً امروز دنیا در تعجب است که ملت ایران کیست؟ به قول یکی از بزرگان، بی‌عقلی آمریکایی‌ها در این است که هنوز ملت ایران را نشناخته‌اند. ملت ایران امروز استقامت می‌کند و نزول ملائکه را در آثار این نزول می‌بینیم که خدا می‌فرماید: «أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ». خوفی از جنگ و شهادت ندارند چون خیالشان راحت است اگر با این موشک‌باران‌ها شهید هم بشوند، جایگاهشان در بهشت و کنار انبیا و اولیاست. این یک حقیقت دینی و وحیانی است که مردم ما امروز به آن تحقق بخشیده‌اند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با تأکید بر اینکه باید به دنیا بگوییم این نظام، یک نظام الهی و مبتنی بر اصل محکم «ولایت فقیه» است، گفت: دیدید که بعد از ارتحال امام، مجلس خبرگان شایسته‌ترین و مناسب‌ترین فرد را برای زمامداری این انقلاب انتخاب کرد. انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نشانه قدرت این نظام است.

وی با بیان خاطره‌ای از دیدار شخصیت‌های روسی اظهار داشت: چند سال پیش جمعی از شخصیت‌های فلسفی و سیاسی روسیه که به اتاق فکر پوتین معروف هستند، به مرکز فقهی ائمه اطهار آمدند. آنها می‌گفتند ما برای احیای امپراطوری روس، تمام حکومت‌ها را در طول تاریخ بررسی کرده‌ایم؛ به این نتیجه رسیده‌ایم که هیچ نظامی مطمئن‌تر، دقیق‌تر و صحیح‌تر از نظام مبتنی بر حکومت عالم عادل که شما به آن «ولایت فقیه» می‌گویید، پیدا نکرده‌ایم. این اعتراف بیگانگان است.

تأکید بر اتحاد مقدس زیر چتر ولایت فقیه

این استاد حوزه علمیه در ادامه خاطرنشان کرد: امروز باید همه اقشار مردم زیر چتر ولایت فقیه باشیم تا این انقلاب پیش برود و دشمنان را از بین ببریم و به اهداف عالیه خود برسیم. امام به ما وعده داد که این قرن، قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است و ما در حال مشاهده آثار این غلبه هستیم.

وی هشدار داد: نباید اختلاف کرد و شعارهای مخالف سر داد. اگر بناست جنگی بشود یا مذاکره‌ای صورت گیرد، همه باید با نظر رهبری باشد. افرادی که حرف‌هایی غیر از این می‌زنند، جز کمک به دشمن کار دیگری نمی‌کنند. یکی از مفاهیمی که در این جمع مطالعات راهبردی باید بررسی شود، همین اتحاد مقدس مردم، عوامل و آثار و راه‌های حفظ آن است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در پایان اظهار داشت: از زمان حضرت آدم تا کنون، امروز یکی از بهترین دوره‌های تاریخ بشر است. ما باید خدا را شکر کنیم که در چنین زمانی قرار گرفته‌ایم که پرچم اسلام بر دوش تک‌تک ملت ماست و همه در مقابل دشمن زیر چتر حکومت اسلامی به صف ایستاده‌ایم.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم با عبور از این پیچ بزرگ تاریخی که رهبری فرمودند، عزت، عظمت، اقتدار و استقلال کشور را حفظ کنیم و اجازه ندهیم به دست بیگانگان بیفتد.

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