به برکات انقلاب اسلامی هزاران میدان برای فقیه باز شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله فاضل لنکرانی امروز در همایش «در مسیر فقاهت» که با حضور دانش‌پژوهان جدیدالورود در سالن امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) برگزار شد، در سخنانی با گرامیداشت اعیاد ماه ذی‌الحجه به تبیین جایگاه و ارزش اجتهاد پرداخت.

وی با استناد به آیه ۱۱ سوره مبارکه مجادله گفت: خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ اللَّهُ لَکُمْ... یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ». این آیه نشان می‌دهد خود ایمان موضوعی است که خدای متعال به انسان درجه می‌دهد، اما این رفعت الهی در آیه مغفول مانده است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به این سؤال که گاهی مطرح می‌شود «درس خواندن و رسیدن به اجتهاد چه فایده‌ای دارد؟» افزود: این آیه شریفه پاسخ این دغدغه را می‌دهد که خود علم شرافت دارد و باعث رفعت مقام می‌شود. اجتهاد بسیار با ارزش است و برای انسانی که به این مرتبه رسیده است، هر روز یک ولادت جدید است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: اجتهاد تنها کلید استنباط در فقه نیست تا افراد ساده‌لوح به آن ایراد بگیرند که این همه مجتهد و فقیه چه فایده‌ای دارد؟ بلکه به دست آوردن قوه و ملکه‌ای که انسان بتواند به کنه واقعیت برسد، ارزش ذاتی دارد.

این استاد حوزه با بیان اینکه کسی که اجتهاد نداشته باشد تفسیر قرآن نیز بلد نیست، خاطرنشان ساخت: به شما نگویند که اجتهاد به چه دردی می‌خورد؟ اجتهاد در همه عرصه‌ها مفید و مهم است. تدبر در قرآن برای همه است، اما تدبری که مجتهد در قرآن کریم می‌تواند کند، دیگران نمی‌توانند.

اجتهاد ملکه‌ای قدسی است

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: اجتهاد ملکه‌ای قدسی است که خدای متعال به هرکسی نمی‌دهد. بزرگان ما اصلاً اعتنایی به مسائل مادی و جایگاه اجتماعی نداشتند و به وعده‌های الهی کاملاً اعتماد داشتند.

وی افزود: هر روز که شما دنبال علم می‌روید، یک درجه در نزد خدای متعال بالا می‌روید، لذا قدر تحصیل علم و فقیه شدن را بدانید.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به اهمیت حل معضلات نظام اسلامی در حوزه تأکید کرد: یک نظام اسلامی از دل حوزه بیرون آمده و امروز با کوهی از نیازها و سؤالات مواجه هستیم. این اجتهاد علاوه بر ارزش ذاتی، اگر در مسیر برآوردن نیازهای جامعه و نظام اسلامی باشد، با برکت‌تر و ارزشمندتر می‌شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: امروزه به برکات انقلاب اسلامی هزاران میدان برای فقیه باز شده است. اینقدر میادین اجتهادی جدید وجود دارد که انسان متحیر می‌ماند؛ میادینی چون فقه هسته‌ای، فقه پزشکی، فقه سیاسی و ... که در این مرکز مبارک به خوبی به آن پرداخته می‌شود.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به اینکه ما هنوز نتوانسته‌ایم فقه سیاسی را کاملاً بیان کرده و به دنیا ارائه کنیم، گفت: شما طلاب گرانقدر برای حل این معضلات با برنامه جلو بروید. تجربه نشان داده است طلابی که در این گونه مجموعه‌ها و تحت برنامه‌ها رشد کرده‌اند، نتایج بهتری کسب کرده‌اند.

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