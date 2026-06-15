به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام امروز در گردهمایی فرماندهان و کادر سپاه الغدیر استان یزد با ابراز خرسندی از حضور در جمع فرماندهان و تقدیر از خواهران و برادران شرکت کننده در این نشست اظهارداشت: در شرایط بسیار حساسی از تاریخ اسلام قرار داریم که نقطه بسیار مهم آن درعصرغیبت پیروزی انقلاب اسلامی برحکومت پهلوی وبعدازآن پیروزی در جنگ تحمیلی هشت ساله و پس ازارتحال بنیانگذارانقلاب هم دوره شکوفایی آن دردوران رهبری امام شهید است تا این زمان که زمان عزت وشوکت انقلاب اسلامی است.

وی افزود: با تدبر در قرآن کریم درمی یابیم که برنامه خدای تبارک و تعالی اززمان خلقت آدم علیه السلام و نزول کتب آسمانی با یک برنامه ریزی دقیق، منسجم و هدفمند برای بشریت همراه بوده است. هر مسلمان معتقد و هر عالم مجاهد و هر رزمنده ای باید جایگاه خود در این نقشه الهی را بشناسد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: از صدر اسلام تا کنون خون شهیدان فراوانی به پای دین ریخته شده، خوشا به حال کسانیکه با توجه از فکر و مال وجان خویش به نحو احسن برای رسیدن به سعادت استفاده می کنند.

آیت الله فاضل لنکرانی ادامه داد: حرکت امام خمینی(ره) استمرار حرکت عاشورا بود زیرا هر حرکتی که بخواهد در مسیر حفظ و استمرار دین باشد باید مرتبط با حرکت های قبل و بعد باشد و هر صنفی درکشور به نحوی در این صحنه حضور دارد و ما با این نگاه هیچ وقت نمی پنداریم که قطره ای از خون هیچ شهیدی هدر رفته است چون همه این ها قدمی برای رسیدن به نقطه نهایی است.

وی با اشاره به فرموده امام خامنه ای که این انقلاب اسلامی مقدمه ظهور است، افزود: یکی از قدم هایی که برای رسیدن به این موضوع باید برداشته شود بیداری بشر است به خصوص طلاب علوم دینی از ابتدای تحصیل تا دوران تبلیغ باید جایگاه خود و مسئولیت خود در این صحنه و عرصه را بشناسند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام اظهار داشت: یکی از تدابیر امام راحل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل سپاه بود و این نهاد مقدس در دوران دفاع مقدس فداکاری ها و خدمات بزرگی انجام داد و ارزش های زیبایی آفرید و شهدای زیادی تقدیم اسلام کرد.

آیت الله فاضل لنکرانی بیان کرد: اینکه امام فرمود «ای کاش من یک سپاهی بودم» تنها برای تقویت و روحیه دادن به این قشر نبود بلکه بدین جهت بودکه ارزش سپاه را خیلی خوب فهمیده بود و رهبری شهید و علما نیز به اهمیت آن رسیده بودند.

ایشان خاطرنشان کرد: سپاه یعنی نیرویی ارزشمند و مدافع همه ارزش های والای انقلاب، مجموعه ای که دنبال برپایی حکومت خدا و قطع ید ابرقدرت ها از سر مستضعفان است.

استاد برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد: سپاه عمل کننده به بسیاری از دستورات جهادی قرآن برای نابودی رأس فتنه و شرک است.

آیت الله فاضل لنکرانی تصریح نمود: سپاه حقیقت دین را درک کرده و به دنبال این است که این حقیقت محقق شود.

وی ابراز داشت: قبل از انقلاب اسلامی تصور ما و تصور حوزه های علمیه از دین یک تصور محدود و ضعیف بود و دین را فقط در امور فردی خلاصه می کرد و برای دین قدرت عمل در میدان، تصور نمی کرد؛ اما امام خمینی(ره) حقیقت دین را برای ملت ایران و بشر نشان داد و اهمیت آن را متجلی کرد که دین یعنی حکومت خدا و یک مسلمان باید به دنبال حاکمیت الله باشد زیرا هرچه مقابل خداست باید از بین برود. مجموعه سپاه یکی از ارکان تحقق دین خداست.

آیت الله فاضل لنکرانی گفت: امام راحل که نهادارزشمند سپاه را برای ما به ارمغان آورد به جهت ان بود که درک بالایی از دین داشت و ما امروز سر سفره امام و شهدا نشسته ایم و این مجموعه عملا فکر و اندیشه امام خمینی(ره) را به پیش می برد.

وی خاطرنشان کرد: هدف مجموعه سپاه تحقق بخشیدن به اندیشه اصلی امام راحل درمورد حاکمیت دین است که مبتنی بر آیات زیادی از قرآن کریم است. سپاه نه تنها از انقلاب اسلامی بلکه از حقیقت دین و در رأس آن از حاکمیت خدا دفاع می کند لذا باید این تفکر را نزد خود عمیق تر نماید، با این نگاه که من برای تحقق حکومت خدا کار می کنم درجات و ارزش کار انسان بیشتر می شود.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام با یادآوری در پیش بودن ماه محرم گفت: اینکه امام حسین علیه السلام با عده کم به قیام برخاست و در نهایت به شهادت رسید برای مبارزه با حکومت ظلم و جور و دفاع از حاکمیت دین بود در حالی که می دانست شهید می شود. امام نیازی به علم غیب برای شهادت خود نداشت چون اززمان حضرت آدم علیه السلام تا زمان پیامبر صلی الله علیه و آله برای او اشک ریخته بودند و رسول خدا حوادث عاشورا را پیش بینی کرده بود. درواقع همه می دانستند امام حسین علیه السلام شهید می شود.

آیت الله فاضل لنکرانی افزود: انقلاب ما به برکت محرم و صفر به پیروزی رسید و با هدایت امام و رهبری شهید نزدیک قله رسیده است. امروز که آمریکا و اسرائیل در برابر قدرت اسلام و انقلاب مستآصل شده، این همان قله ای است که رهبری شهید نوید آن را می داد.

وی، تبیین و روشن نمودن زوایای بعثت مردم پس از جنگ رمضان را از سوی محققین حوزوی خواستار شد و افزود: بیش از 100 شب است که مردم مبعوث ایران اسلامی در میدان حضور دارند و این جلوه ای از تجلی خدا در این مردم است و این بعثت مردم را باید فهمید.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ابراز کرد: اکنون بسیاری از مردم باوجود گرفتاری های فراوان مسائل معیشتی را اولویت خود نمی دانند و حاضر نیستند از ارزش های خود عقب نشینی کنند، این نیز یکی از آثار بعثت مردم به شمار می رود.

آیت الله فاضل لنکرانی ادامه داد: نظام ولایت فقیه بعد از رهبری شهید با انتخاب به جا و به موقع خبرگان رهبری ادامه یافت و شخصیتی که شایسته ترین فرد برای این مسئولیت بود را انتخاب کردند و همه مردم و نهادها هم آن را با جان و دل پذیرفتند، الان همه حرفمان همین باشد که مسئولین درپی تحقق کاری باشند که به تایید رهبری می رسد.

وی با ابراز تأسف از این که در زمان امام شهید یک عده ای در نقطه مقابل رهبری اجتهاد می کردند گفت: ما رهبری داریم که قولش برای همگان نافذ است و یک عده ای به دنبال تضعیف نهاد ولایت فقیه هستند که خواسته اصلی دشمن است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام هشدار داد: دشمن از اول انقلاب اسلامی نسبت به مسئله ولایت فقیه و متزلزل کردن آن تلاش کرده است و اگر این کشور در مسیر ارزش های معنوی است به دلیل برکات نهاد ولایت فقیه است و ما نباید بگذاریم در تجمعات مردم اختلاف ایجاد شود.

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