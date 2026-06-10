آیین رونمایی از کتاب« هم باوران» با حضور اندیشمندان ایرانی و لبنانی برگزار شد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا- کتاب «هم‌باوران»، روایت‌هایی از همزیستی با ادیبان مسیحیِ دلداده‌ اهل بیت(ع) و دوستدار ایران حاصل سال‌ها تجربه و نشست و برخاست‌های عباس خامه یار نویسنده، با ادیبان مسیحی دلداده اهل بیت، همچون جرج جرداق، ویکتور الکِک، سلیمان کتّانی، ژوزف الهاشم، آنتون بارا، میشل کعدی، جورج شکّور، جرج صلیبا، زکی الحاج، باآرام اول کشیشیان، لوییس صلیبا، عصام درویش، هیلانه الیاس و …است.

مراسم رونمایی از این کتاب ارزشمند با حضور دکتر علی‌اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران، دکتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امورخارجه، دکتر غلامرضا امیرخانی ریاست محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دکتر محمدرضا زائری رایزن سابق فرهنگی ایران در لبنان، سرکارخانم هیلانه عطاءالله از سوریه و جمعی از روحانیون و فعالان حوزه بین‌الملل و با حضور مجازی عصام‌یوحنادرویش و جورج‌صلیبا از لبنان در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار شد.

دکتر عباس خامه‌یار رایزن فرهنگی ایران در کشور لبنان با بیش از پانزده نفر از ادیبان و نویسندگان مسیحی در لبنان همچون جورج جرداق، میشل کعدی، سلیمان کتّانی، جوزف‌الهاشم و دیگر بزرگان مسیحیت درباره ایران، رابطه و پیوند آن‌ها و علاقه قابل تامل آن‌ها به اهل بیت علیه‌السلام گفت‌وگو داشته و این تجارب ارزشمند را به رشتۀ تحریر درآورده است..

کتاب هم‌باوران به تازگی توسط نشر بین‌الملل به چاپ رسیده و در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.

یادآور می‌شود این مراسم عصر روز گذشته در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

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