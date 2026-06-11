سخنان بی پایه و اساس وزیر امور خارجه لبنان؛ تشکل حزب الله غیر قانونی است!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رُجی در گفتگو با شبکه فرانسوی «السیآی»، حزبالله را بازوی ایران برای بیثبات کردن خاورمیانه خواند و مدعی شد این گروه لبنان را در بحرانی بیخروج گرفتار کرده و رویکرد نظامیاش در حل مناقشات شکست خورده است.
وی ضمن تقدیر از شجاعت مقامات ارشد لبنان در آغاز مذاکرات مستقیم با اسرائیل برای برقراری آتشبس و بازگشت آوارگان، تصریح کرد که تحقق صلح پایدار نیازمند پیششرطهایی از جمله خروج اسرائیل از جنوب لبنان و توقف حملات این رژیم است.
وزیر خارجه لبنان همچنین با ادای احترام به سربازان کشتهشده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) به ویژه نیروهای فرانسوی، ضمن محکوم کردن ترور آنها، تأکید کرد که لبنان این فداکاریها را فراموش نخواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، در کمال تعجب، با اتهامات واهی بار دیگر به تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
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