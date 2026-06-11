اعلام انسداد کامل تنگه هرمز از سوی قرارگاه حضرت خاتم الانبیاء(ص)

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در ادامه شرارتهای آمریکای جنایتکار و با توجه به آغاز حملات ارتش متجاوز آن کشور به برخی از مناطق جنوب در استان هرمزگان، از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه، تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته اعلام میگردد و هرگونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت.
در ادامه اطلاعیه آمده است که ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی از تنگه یاد شده تکذیب میشود.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در اطلاعیهای اعلام کرد که در پی نقض مکرر شرایط آتشبس توسط دشمن آمریکایی، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی مسدود میشود.
این اطلاعیه افزود: هشدار میدهیم هیچ شناوری از لنگرگاه خود در خلیج فارس و دریای عمان حرکت نداشته باشد. نزدیک شدن به تنگه هرمز بهمنزله همکاری با دشمن تلقی می شود.
در اطلاعیه نیروی دریایی سپاه آمده است که دوکشتی متخلف که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند مورد اصابت قرار داده است.
از ساعاتی پیش دور جدید حملات آمریکا علیه ایران با حمله به برخی مناطق در نوار ساحلی جنوب کشور آغاز شده است.
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