توقیف ۲ کشتی در تنگه هرمز؛ یک شناور «صهیونیستی» است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف دو کشتی متخلف در تنگه هرمز خبر داد که یکی از آنها متعلق به رژیم صهیونیستی است.

بر اساس اطلاعیه نیروی دریایی سپاه، این دو شناور صبح امروز برای بررسی محموله، اسناد و مدارک به آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران منتقل شده‌اند.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد با هدف مدیریت هوشمند تنگه هرمز، شناور «MSC-FRANCESCA» متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور «EPAMINODES» توقیف شده است.

ایران از ابتدای جنگ تحمیلی سوم هشدار داده بود شناورهایی که منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کنند، توقیف می‌کند.

اطلاعیه سپاه اعلام کرده شناور EPAMINODES «بدون مجوز و با انجام تخلف‌های پی‌درپی و دستکاری در سامانه‌های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی» می‌خواسته مخفیانه از تنگه هرمز عبور کند که با اشراف اطلاعاتی نیروی دریایی سپاه شناسایی و توقیف شده است.

نیروی دریایی سپاه تأکید کرده که «هرگونه اقدام برای مختل کردن اجرای قوانین اعلامی جمهوری اسلامی ایران برای تردد در تنگه هرمز و فعالیت مغایر عبور ایمن از این آبراه راهبردی به صورت مداوم رصد می‌شود.»

