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رهبر انقلاب: ارشاد مؤمنین تنها بخشی از خدمات آیت‌الله اسحاق فیاض بود

۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۴
کد مطلب: 1825830
رهبر انقلاب: ارشاد مؤمنین تنها بخشی از خدمات آیت‌الله اسحاق فیاض بود

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در پیامی، ارتحال مرجع عالی‌قدر آیت‌الله حاج شیخ اسحاق فیاض را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در پیامی، ارتحال مرجع عالی‌قدر آیت‌الله حاج شیخ اسحاق فیاض را تسلیت گفتند و با تجلیل از خدمات علمی، حوزوی و ارشادی ایشان، این ضایعه را به حوزه علمیه نجف اشرف، مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فقید، ملت افغانستان و خاندان ایشان تسلیت عرض کردند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

 بسم‌الله الرّحمن الرّحیم
انا لله و انا الیه راجعون

خبر ارتحال مرجع عالی‌قدر، آیت‌الله حاج شیخ اسحاق فیاض (طاب ثراه)، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید و حوزه‌های علمیه بویژه حوزه مقدسه نجف اشرف را در سوگ نشاند.

سال‌ها حضور در حوزه مقدسه نجف اشرف و کسب فیض از محضر بزرگان آن، ‌چون مرحوم آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی (ره) و تربیت شاگردان و تألیف کتب و اشراف بر جریان علمی آن حوزه و ارشاد مؤمنین و مقلدان، تنها بخشی از خدمات وجود این فقیه بود که فراموش نخواهد شد و آثار صالحه آن باقی خواهد ماند ان‌شاءالله.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به حوزه نجف اشرف و عموم مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فقید بویژه به ملت مقاوم و نستوه افغانستان و خاندان معزز ایشان، تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با اولیای الهی، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

 سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای
۲۱/خرداد/۱۴۰۵
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پایان پیام/ ۲۱۸

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