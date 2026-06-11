پژوهشگر دیدبان حقوق بشر: دعوت اروپا از طالبان در این شرایط اشتباه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرشته عباسی، پژوهشگر بخش جنوب آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، دعوت کمیسیون اروپا از هیأت طالبان برای سفر به بروکسل را در شرایط کنونی «پیام اشتباهی» به جهان خواند.

خانم عباسی روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) در بیانیه‌ای که مقابل ساختمان کمیسیون اروپا در بروکسل منتشر کرد، گفت: «افغانستان در حال حاضر یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری در جهان را تجربه می‌کند. این کشور برای زنان و دختران به مکانی برای تبعیض و محدودیت‌های سیستماتیک تبدیل شده است.»

او افزود که در چنین شرایطی، هیأت طالبان برای گفت‌وگو درباره اخراج مهاجران به بروکسل دعوت شده است؛ این اقدام تعهد جامعه بین‌المللی مبنی بر عدم بازگرداندن مهاجران به جایی که با خطر آزار، شکنجه یا آسیب جدی مواجه هستند را زیر سؤال می‌برد.

پژوهشگر دیدبان حقوق بشر با انتقاد از هرگونه توافق مهاجرتی با طالبان تأکید کرد: «این توافق‌ها راه را برای بازگشت اجباری مهاجران افغان به کشوری کاملاً ناامن هموار می‌کند.» او به مستندات دیدبان اشاره کرد که نشان می‌دهد بسیاری از اخراج‌شدگان پس از بازگشت توسط نیروهای طالبان به صورت خودسرانه بازداشت و شکنجه شده‌اند.

فرشته عباسی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که فوراً اخراج‌ها به افغانستان تحت کنترل طالبان را متوقف کنند.

گفتنی است، این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که کمیسیون اروپا برای بحث درباره مهاجرت و بازگرداندن شهروندان افغان، هیأت فنی طالبان را به بروکسل دعوت کرده است. فعالان حقوق بشری و شبکه‌های زنان افغان نیز این دعوت را مایه شرمساری و مشروعیت‌بخشی به طالبان دانسته‌اند.

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