حمله آمریکا به ایران نقض حاکمیت و تهدید ثبات منطقه است/ انتقاد از موضع جهان عرب در قبال تحولات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب جریان مردمی تونس در بیانیه‌ای به حمله آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد و تأکید کرد که تشدید تنش‌ها نقض حاکمیت کشورها و تهدید کننده ثبات منطقه است.

این حزب تونسی ضمن محکومیت این حمله، حمایت خود را از ایران اعلام کرد و مراتب همبستگی خود را با این کشور بیان داشت.

این حزب سیاسی تونسی همچنین از موضع جهان عرب در قبال تحولات جاری به شدت انتقاد کرد و آن را متناسب با سطح بحران‌ها و چالش‌هایی که منطقه درگیر آن است، ندانست.

لازم به ذکر است، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه خاورمیانه (سنتکام) چهارشنبه شب اعلام کرد که آمریکا حملات علیه ایران را آغاز کرده است.

در واکنش به این اقدام، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد: طی دو موج عملیاتی، هجده هدف مهم متعلق به ارتش آمریکا در پایگاه‌های هوایی علی‌السالم و احمدالجابر و همچنین پایگاه‌های هوایی شیخ عیسی مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شد.

همچنین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (پنج‌شنبه ۲۱ خرداد) با صدور بیانیه‌ای، نقض فاحش آتش‌بس توسط آمریکا را به شدت محکوم و تأکید کرد که مسئولیت پیامدهای بسیار خطرناک ناشی از این آتش‌افروزی بر عهده هیأت حاکمه آمریکا خواهد بود.

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