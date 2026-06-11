به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین ناصر رفیعی شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر کریمه اهلبیت سلاماللهعلیها، ضمن تبریک عید مباهله، اظهار کرد: امروز روز مباهله و نزول آیه ۶۱ سوره آلعمران و فردا روز خانواده و نزول سوره هل أتی است.
وی با اشاره به اینکه اسلام دین استدلال و منطق است، مطرح کرد: بیش از ۷۷۰ مرتبه در قرآن کریم کلمه علم و ۵۰ مرتبه کلمه عقل آمده است.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با بیان اینکه خداوند به پیامبر(ص) میفرماید مردم را با حکمت و گفتوگو به اسلام دعوت کن، عنوان کرد: برخی از افراد لجوج هستند و نمیخواهند چیزی را قبول کنند، بر همین اساس پیامبر(ص) اول با مشرکین وارد بحث شدند و بعد که به مدینه آمدند، به سران دنیا نامه نوشتند.
وی با اشاره به اینکه برخی از مسیحیان در جواب نامه پیامبر(ص) برای گفتوگو به مدینه آمدند، خاطرنشان کرد: اصلیترین اختلاف مسلمانان با مسیحیان در آن زمان بر سر حضرت عیسی(ع) بود که مسلمانان اعتقاد داشتند ایشان بنده خدا و مسیحیان اعتقاد داشتند ایشان پسر خدا است.
رفیعی با بیان اینکه در ادامه آیهای نازل شد که میفرماید مَثَل حضرت عیسی(ع) مَثَل حضرت آدم(ع) است، تصریح کرد: پس از آنکه این مسیحیان بر لجاجت خود ماندند به پیامبر(ص) پیشنهاد مباهله را دادند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از افرادی که غدیر را نیز قبول ندارند، مباهله را قبول دارند، یادآور شد: در آیه مباهله امیرالمؤمنین(ع) به عنوان جان پیامبر(ص) نام برده شد.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با بیان اینکه مباهله دارای پیامهایی است، گفت: نخستین پیام مباهله، حقانیت اسلام است و اگر اسلام حقانیت نداشت پیامبر(ص) برای مباهله نمیآمدند.
وی با اشاره به اینکه دومین پیام مباهله مستجاب الدعوة بودن پنجتن است، بیان کرد: سومین نکته مباهله فضیلت اهلبیت(ع) و فرزندان پیامبر(ص) است.
رفیعی با بیان اینکه نکته چهارم نقش اجتماعی بانوان است، اظهار کرد: حضور حضرت زهرا(س) برای مباهله نشان دهنده نقش زن در صحنههای اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه مباهله مرز لجاجت و حقانیت را نشان میدهد، مطرح کرد: مباهله نشاندهنده محکمبودن مبانی دینی و اسلامی است و لذا میبینید که پس از این جریان نیز برخی از علما و بزرگان مباهلههایی را داشتند.
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