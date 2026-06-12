به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسن فضل‌الله» نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، تأکید کرد که اگر توافقی میان ایران و آمریکا حاصل شود، این توافق به‌طور مستقیم بر لبنان تأثیر خواهد گذاشت، چه حاکمیت لبنان آن را بپذیرد و چه نپذیرد. آمریکایی‌ها منتظر تصمیم مقامات لبنانی نخواهند ماند، زیرا منافع و محاسبات آنها در جای دیگری قرار دارد و از برخی افراد حاضر در ساختار قدرت لبنان برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرند.

وی افزود: ما به جمهوری اسلامی ایران که در جریان مقابله قهرمانانه با تجاوز رژیم صهیونیستی شاهد عملکرد آن بودیم، اعتماد کامل داریم و معتقدیم که ایران بر گنجاندن پرونده لبنان در هر توافق احتمالی اصرار دارد. البته این به معنای آن نیست که ایران بخواهد جایگزین دولت لبنان شود، بلکه از دولت می‌خواهد از فرصت‌های ناشی از چنین توافقی بهره‌مند شود و سپس خود مسئولیت پیگیری سایر مسائل لبنان را بر عهده بگیرد.

فضل‌الله خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی است، اما این موضوع به معنای بستن درهای سیاسی به روی راه‌حل‌هایی که از مسیر مذاکرات غیرمستقیم و با حمایت روندی که در مذاکرات اسلام‌آباد در حال شکل‌گیری است به دست می‌آید، نیست.

انتقاد از عملکرد برخی مسئولان لبنانی

این نماینده حزب‌الله در مراسم بزرگداشت شهید «علی محمد سعد» در منطقه جناح، با ابراز تأسف از عملکرد برخی مسئولان لبنانی گفت: برخی افراد حاضر در ساختار قدرت تلاش می‌کنند مانع بهره‌برداری لبنان از این روند شوند، در حالی که این مسیر چه با حضور آنها و چه بدون آنها ادامه خواهد یافت.

وی از مسئولان لبنان خواست از فرصت‌های پیش‌رو استفاده کنند و با لحنی کنایه‌آمیز افزود: به عبارت دیگر، بهتر است هرچه زودتر خود را با این روند هماهنگ کنند و از آن عقب نمانند.

دولت لبنان بر سر چیزی مذاکره می‌کند که توان اجرای آن را ندارد

فضل‌الله همچنین تصریح کرد: حاکمیت لبنان درباره موضوعاتی مذاکره می‌کند که در عمل توان اجرای آنها را ندارد. زیرا هر نتیجه‌ای که حاصل شود، بدون موافقت مقاومت قابل اجرا نخواهد بود.

وی تأکید کرد: جریان مقاومت و ائتلاف مقاومت با فرمول‌هایی که امتیازات گسترده‌ای به دشمن صهیونیستی می‌دهد و در عین حال هیچ راه‌حل واقعی و عملی برای مشکلات موجود ارائه نمی‌کند، مخالف هستند.

نبرد اصلی، مقابله با رژیم صهیونیستی است

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت با اشاره به شرایط کنونی لبنان گفت: نبرد اصلی امروز، مقابله با دشمن صهیونیستی است. ما نه خواهان ورود به درگیری‌های فرعی هستیم و نه تمایلی به کشیده شدن به منازعات داخلی داریم.

او افزود: کسی که رژیم صهیونیستی را دشمن خود می‌داند، دیگر نیازی به جست‌وجوی دشمنان و اختلافات جدید در داخل کشور ندارد. با این حال، هیچ‌کس نباید لبنان را به سمت چنین درگیری‌هایی سوق دهد.

لبنان به دولتمردان مسئول نیاز دارد

فضل‌الله در ادامه اظهار داشت: لبنان امروز بیش از هر زمان دیگری به دولتمردانی نیاز دارد که قانون اساسی، میثاق ملی و قوانین کشور را اجرا کنند و در خدمت همه شهروندان باشند.

وی با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان لبنانی گفت: متأسفانه چنین سطحی از مسئولیت‌پذیری ملی را در میان برخی مدیران و مسئولان مشاهده نمی‌کنیم.

او تأکید کرد: هر موضعی که در خدمت دشمن باشد، برخلاف قانون اساسی، میثاق ملی و منافع لبنان است و هر اقدامی که به فداکاری‌ها و جانفشانی‌های ما توهین کند، از هر جایگاهی که صادر شود، مردود، محکوم و غیرقابل پذیرش است.

فضل‌الله در پایان هشدار داد: هرگونه موضع‌گیری تحریک‌آمیز در نهایت به سود صاحبان آن نخواهد بود. اگرچه امروز تمرکز ما بر مقابله با دشمن صهیونیستی است، اما این بدان معنا نیست که اجازه دهیم افرادی از این دست به کرامت، حقوق و جایگاه مردم ما تعرض کنند.

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