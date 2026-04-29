به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضلالله، در سخنانی در پارلمان با اشاره به تلاش دشمن برای بازتولید الگوی نیروهای وابسته در جنوب، بیان داشت: این سناریو نیز همانند گذشته ناکام خواهد ماند.
فضلالله با اشاره به تحولات میدانی در جنوب لبنان، از تداوم «کشتار روزانه غیرنظامیان» و «تخریب سازمانیافته روستاهای مرزی» خبر داد و تأکید کرد: شرایط کنونی نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای سیاسی داخلی است.
وی در ادامه از مقامات لبنانی خواست که از گزینههای امتیازدهی فاصله بگیرند.
عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان همچنین نسبت به پیامدهای گفتمانهای تنشزا و اتهامزنی میان گروههای داخلی هشدار داد وابراز داشت: این رویکردها میتواند به نفع دشمن تمام شده و در عین حال ثبات داخلی و ساختار مشارکتی لبنان را که بر پایه توافقات ملی شکل گرفته، تهدید کند.
فضلالله تصریح کرد: ادامه چنین سیاستهایی میتواند به تضعیف جایگاه و مشروعیت حاکمیت منجر شود و آن را در برابر بخش قابل توجهی از افکار عمومی قرار دهد.
وی افزود: هرگونه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی، فاقد پشتوانه ملی بوده و نمیتواند حمایت عمومی را به دست آورد.
فضلالله در پایان با تأکید بر ضرورت بازگشت به خواست عمومی، خاطرنشان کرد: حفظ وحدت ملی و صیانت از حاکمیت لبنان، تنها از مسیر اتکا به مردم و پرهیز از تصمیمات اختلافبرانگیز امکانپذیر است.
این اظهارات پس از آن بیان شد که جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، علیه حزبالله و پاسخ رزمندگان این کشور به تجاوزات رژیم صهیونیستی انتقاد کرده بود.
بعد از آنکه شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، اقدام دولت لبنان برای مذاکره مستقیم با صهیونیستها و تلاش برای خلع سلاح نیروی مقاومت این کشور را خائنانه دانست، رئیسجمهوری لبنان انگشت اتهام را به سمت حزبالله و دبیرکل آن گرفت و مدعی شد که مذاکره با دشمن صهیونیستی بدون اجماع ملی به معنای خیانت نیست.
این تحولات در حالی رخ داده که علیرغم ادامه تجاوزات و اشغال مناطقی از لبنان توسط رژیم صهیونیستی با هدف ایجاد یک کمربند امنیتی مشابه خط زرد در نوار غزه، دولت لبنان تصمیم به انجام مذاکرات مستقیم با این رژیم گرفته است. این تصمیم با وجود مخالفتهای داخلی اتخاذ شده و قرار است مذاکرات با میانجیگری آمریکا انجام شود.
آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا توطئه خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان را به دست دولت این کشور پیش ببرند.
