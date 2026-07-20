به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب، نایبرئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در سخنانی با تأکید بر رد هرگونه معامله بر سر خون شهدا، مواضع قاطع خود را درباره اشغالگری اسرائیل و لزوم مقاومت تشریح کرد.
شیخ الخطیب تأکید کرد: «ما هرگونه معامله بر سر خون شهدایمان، اعم از رزمندگان مقاومت و شهروندان عادی را رد میکنیم و خواستار عقبنشینی کامل دشمن صهیونیستی از سرزمینمان، بازگشت عزتمندانه مردممان به شهرها، روستاها و خانههایشان، آغاز روند بازسازی و آزادی اسیران لبنانی از زندانهای اسرائیل هستیم. پس از تحقق این موارد، گفتگو درباره راهبرد ملی دفاعی آغاز خواهد شد؛ به گونهای که ارتشی قادر به حفاظت از مردم و سرزمینمان و تحقق حاکمیت ملی داشته باشیم.»
شیخ الخطیب گفت: «کارنامه دشمنان مملو از نمونههای شرمآوری همچون کشتار اسیران، قتلعام غیرنظامیان بیدفاع و نقض عهدهاست و رفتارهای ایالات متحده آمریکا در تجاوز، کشتار و ویرانی علیه مردم بیدفاع، بهترین مثال در این زمینه است. معیار آنها "قدرت" و هدفشان "غارت ثروتها و تضعیف ملتها" است که هیچ قانون بینالمللی، معاهده، حقوق بشر یا عدالت جهانی مانع آنها نمیشود. آنان با نهایت گستاخی و بیپروا به اقدامات خود افتخار میکنند، هیچ بازدارندهای جلودارشان نیست، خونها را مباح میشمارند و زندگی را نابود میکنند.»
وی افزود: «مایه تأسف است که پس از همه اینها، افرادی را میبینیم که این جنایات را توجیه کرده و به آنها کمک میکنند و حتی آنها را به ارتکاب جنایات بیشتر ترغیب میکنند؛ کسانی که با ما هموطن هستند و فرض بر این است که با ادعای حاکمیت، باید از سرزمین، وطن و کشورشان در برابر متجاوزانِ قاتل دفاع کنند و در نبرد کرامت و شرافت، دست در دست هم باشیم.»
نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان گفت: «نبرد امروز ما با دشمن، نبرد عدالت در برابر ظلم و تجاوز است و بدون شک پیروز خواهد بود؛ خداوند مهلت میدهد اما فراموش نمیکند و بد جایگزینی است برای ظالمان. ما به افتخار دست یافتیم و آنان در ننگِ مزدوری و خیانت سقوط کردند. هر که از ما جان باخت، به مقام شهادت رسید؛ کشتگان ما در بهشت و کشتگان آنان در آتش [دوزخ] هستند و هر که از ما زنده ماند، عزیز و سربلند زیست.»
حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان و غزه
وی افزود: «ما این نبرد را در حالی پیش میبریم که پس از خداوند، جمهوری اسلامی ایران -که خود مورد تجاوز و جنایتی آشکار قرار گرفته و میگیرد- پشتیبان ما و غزه است؛ ما در این راه، ارزشمندترین و گرانبهاترینهایمان را با هم تقدیم کردیم و برایمان فرقی نمیکند که ما به استقبال مرگ برویم یا مرگ به سراغ ما بیاید. ما به ایالات متحده آمریکا نرفته و به آن تجاوز نکردیم، بلکه آنان با غرور و تکبر خود به سوی ما آمدند تا تنگه هرمز به دامی تبدیل شود که خداوند آنها را به آن کشانده تا غرقشان کند؛ همانطور که فرعون را به نیل کشاند تا در آن غرق شود.»
شیخ الخطیب تأکید کرد: «ما اطمینان داریم که دشمنان به اهداف خود نخواهند رسید، زیرا تکیه ما نخست بر خداوند و سپس بر اراده پایداری است که مردم، خانوادهها و مقاومت ما در لبنان، جمهوری اسلامی ایران، عراق، یمن و غزه آن را به اثبات رسانده و میرسانند.»
وی ادامه داد: «دشمن آمریکایی-صهیونیستی بر به زانو درآوردن و تحقیر ما اصرار دارد و از تعهدات و قولهای خود شانه خالی میکند؛ ویژگیای که در تعاملاتش با مسائل نهادینه شده است. در لبنان، دشمن سعی دارد با صحبت درباره عقبنشینی از مناطق غیر اشغالی و آزمودن این مناطق از طریق استقرار ارتش لبنان در آنها، ما را فریب دهد. این چه دروغی است، حتی از نظر تعبیر و زبان؟! چگونه دشمن از منطقهای که اساساً اشغال نشده، عقبنشینی میکند؟ چگونه دولت لبنان که با دشمن مذاکره میکند، به این دروغ تن میدهد؟ و چگونه میتوان ارتش لبنان را وارد چنین بازیای کرد، مگر آنکه هدف، درگیر کردن ارتش با مقاومت و مردم باشد؟»
نایب رئیس مجلس اعلای شیعی گفت: «ما عملیات سیستماتیک تخریب، ویرانی و مسطح کردن زمینها توسط دشمن صهیونیستی در منطقه جنوبی را به دقت زیر نظر داریم، به طوری که شهروندان دیگر جغرافیای روستاهای خود را نمیشناسند. در اینجا با اندوه و خشم شدید، این سکوت رسمی و سیاسیِ لبنانی و بینالمللی در قبال این وحشیگری را ثبت میکنیم؛ تا حدی که مذاکرهکننده لبنانی جرأت نمیکند این موضوع را در گفتگوهایش با آمریکاییها و صهیونیستها مطرح کند. مذاکرهکننده لبنانی چه تصویر تحقیرآمیزی از خود و کشورش ارائه میدهد، در حالی که نیروهای اشغالگر به تخریب نسلکشانه شهرها و روستاهای جنوب ادامه میدهند؟ از این رو، از دولت لبنان میخواهیم که این مسئله را در صدر اولویتهای خود قرار دهد و برای حفظ املاک باقیمانده مردم، در مجامع عربی و بینالمللی فریاد برآورد؛ هرچند میدانیم که در این کار بسیار تأخیر کردهاند و به نظر میرسد که به همراه برخی جریانهای سیاسی، گویی از این جنایت آشکار راضی هستند.»
تعهد ایران به آزادسازی لبنان
شیخ الخطیب در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: «هفته گذشته در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، شهید امام سید علی خامنهای شرکت کردیم و دیدارهایی با تعدادی از مسئولان سیاسی و مذهبی ایران داشتیم. از همه آنها سخنان و تعهداتی درباره لبنان شنیدیم که تأکید میکرد ما در این نبرد تنها نیستیم و جمهوری اسلامی نسبت به کشور ما برای توقف جنگ و آزادسازی سرزمینمان از اشغال اسرائیل، التزام ثابتی دارد؛ تا جایی که ایران هرگونه توافق نهایی با ایالات متحده آمریکا را به عقبنشینی کامل دشمن اسرائیلی از اراضی لبنان منوط کرده است.»
وی افزود: «مایه تأسف است که مقامات لبنانی به این تعهد که برای آنها یک برگ برنده و نقطه قوت محسوب میشود، هیچ توجهی ندارند و به برخورد نامناسب خود با جمهوری اسلامی در سطوح مختلف، بهویژه در سطح دیپلماتیک ادامه میدهند؛ گویی در تلاش برای قطع روابط با ایران هستند و در عین حال بر مذاکره مستقیم با دشمن پافشاری میکنند. از این رو، ما مجدداً از دولت لبنان میخواهیم که در مواضع خود بازنگری کرده و روابط با جمهوری اسلامی ایران را -که باید پس از خداوند، امید اصلی باشد- اصلاح کند.»
شیخ الخطیب با تحلیل وضعیت کنونی گفت: بحران واقعی در این مرحله این است که دشمنان چه در سطح ایالات متحده و چه در رژیم صهیونیستی، وارد فصل انتخاباتیِ آشفتهای شدهاند. صادقانه بگویم، بیم آن دارم که آمریکاییها و اسرائیلیها در اجرای هرگونه گام به سوی تحقق اهدافی که دنبال میکنیم، تعلل کرده و همه چیز را به پس از انتخابات در پاییز آینده موکول کنند. از این رو ما ناچاریم دستمان را بر روی ماشه نگه داریم؛ نه فقط در زمینه نظامی، بلکه در سطوح سیاسی، امنیتی و اجتماعی. از همین رو از مقامات لبنانی میخواهیم که فریبِ شرطبندیهای نادرست را نخورند، مواضع خود را بازنگری کنند و دستکم آبروی خود را حفظ نمایند تا زمانی که پشیمانی سودی ندارد، دچار ندامت نشوند.
شیخ الخطیب در پایان تأکید کرد: ما نمیخواهیم مردممان متحمل رنج، خونریزی و ویرانی بیشتری شوند. دولت باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد؛ اگر از همان ابتدا این وظیفه را انجام میداد، کار به اینجا نمیکشید و ما از تمام این هزینهها در امان میماندیم. ما این نکته را پریروز به سفیر فرانسه که برای خداحافظی نزد ما آمده بود، گفتیم و از او درک این موضع را دریافتیم؛ این امر فرانسه و کشورهای اروپایی را موظف میکند که برای حمایت عملی از این موضع تلاش کنند.
شیخ الخطیب در پایان، ضمن ادای احترام گفت: درود میفرستم بر مردم مجاهد، شجاع، ایثارگر و صبوری که فریب وعدههای دروغین را نخوردند و تحت تأثیر گمراهسازی و ارعاب قرار نگرفتند. درود بر آگاهی آنان که از هر تصوری فراتر رفت و همانگونه بودند که خداوند میخواست؛ آنجا که کار را به خدا و رسولش ارجاع دادند: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَإِلَیٰ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلَّا قَلِیلًا﴾؛ [و چون خبری از امنیت یا ترس به آنها برسد، آن را فاش میکنند؛ و اگر آن را به پیامبر و صاحبان امرشان ارجاع میدادند، قطعاً کسانی که قدرت استنباط دارند، از آن آگاه میشدند؛ و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز اندکی، همگی از شیطان پیروی میکردید].
................
پایان پیام/
نظر شما