به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «وال استریت ژورنال» ادعا کرد که فرمول توافقی که هفته گذشته توسط هیئت قطری از تهران آورده شد، نقطه عطفی تعیین‌کننده بوده که مسیر سفر «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به ژنو برای امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران را هموار کرده است.

این روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات محلی گزارش داد که کاهش تحریم‌ها پیش از آنکه ایران گام‌های مشخصی را در خصوص برنامه هسته‌ای خود بردارد، صورت نخواهد گرفت و قرار است مذاکرات فنی بیشتری درباره مسائل پیچیده، پس از امضای توافق، در اسلام‌آباد برگزار شود.

همچنین، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، قصد دارد از رهبران جهان درخواست کند تا تلاش‌های نظارتی خود را در تنگه هرمز تشدید کنند.

یک منبع غربی به خبرگزاری «رویترز» تأیید کرد که امضای تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و ایران برای توقف جنگ ممکن است تا روز یکشنبه نهایی شود و افزود که ژنو محتمل‌ترین مکان برای برگزاری این مذاکرات است.

این منبع خاطرنشان کرد که متن تفاهم‌نامه همچنان در حال آماده‌سازی است و ایران بر موضع خود پافشاری می‌کند که این توافق باید به درگیری‌ها در لبنان پایان دهد.

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