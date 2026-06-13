به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که واشنگتن و تهران به چارچوب یک توافق برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه رسیدهاند.
شریف با اشاره به اینکه متن نهایی توافق آماده شده است، افزود: «ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک هستیم» و تأکید کرد که پاکستان آماده است این توافق را ظرف ۲۴ ساعت آینده بهصورت الکترونیکی امضا کند.
او همچنین گفت که پس از این مرحله، مذاکرات فنی در هفته آینده برگزار خواهد شد.
نخستوزیر پاکستان از آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بهدلیل «تعهد مستمر در جریان مذاکرات» قدردانی کرد و از نقش کشورهای منطقه در حمایت از این روند نیز تشکر نمود. او ابراز امیدواری کرد که این توافق تاریخی، پایهای محکم برای صلحی پایدار باشد.
شهباز شریف همچنین اعلام کرد که پاکستان در این روند نقش میانجی میان آمریکا و ایران را بر عهده داشته و تلاشها برای دستیابی به توافق، از ۲۸ فوریه گذشته آغاز شده است.
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