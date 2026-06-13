به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد: فتوای جهاد کفایی که از سوی مرجعیت عالیقدر دینی در سال ۲۰۱۴ صادر شد، پاسخی تاریخی به یک مرحله سرنوشت‌ساز بود که نزدیک بود موجودیت کشور عراق را نابود کند.

به گزارش الفرات نیوز، الحکیم با اشاره به نقش اساسی این فتوا در بسیج جامعه و یکپارچه‌سازی صفوف آن تصریح کرد: فتوای جهاد کفایی که مرجعیت عالیقدر دینی در سال ۲۰۱۴ صادر کرد، صرفاً یک فتوای شرعی نبود، بلکه پاسخی تاریخی به برهه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز بود که موجودیت کشور عراق را با خطری جدی مواجه کرده بود.

وی در ادامه افزود: این فتوا به بسیج جامعه و اتحاد توده‌ها کمک کرد و ظرفیت‌های مردمی عظیمی را برای دفاع از خاک و مقدسات کشور به حرکت درآورد تا اینکه منجر به تشکیل رکن اصلی توقف پیشروی تروریسم و بازگشت ثبات و موازنه قدرت تبدیل شد.

الحکیم همچنین خاطرنشان کرد: این فتوا در بعد انسانی بر حفاظت از غیرنظامیان و حفظ کرامت آن‌ها تأکید داشت و ارزش‌های اخلاقی استواری را در میدان نبرد پایه‌گذاری کرد.

وی افزود: این امر نشان داد که نبرد مذکور صرفاً یک جنگ نظامی نبود، بلکه نبرد ارزش‌ها و اصول با صدارت و محوریت انسان و حقوق او بوده است.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان با ادای احترام به تمامی کسانی که به این ندا لبیک گفته و در راه دفاع از میهن ایستادگی کردند، مراتب قدردانی و افتخار خود را نسبت به نیروهای امنیتی در تمامی رده‌ها که با فداکاری‌های خود امنیت و ثبات را برای عراق ارمغان آوردند، ابراز داشت.

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