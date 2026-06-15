فتوای جهاد کفایی الهامی الهی برای مرجعیت بود/ حشد الشعبی پروژه مرجعیت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام شیخ همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، در جریان «نشست گفتگو» با اشاره به فتوای تاریخی جهاد کفایی صادرشده از سوی مرجعیت دینی، این فتوا را «الهامی الهی» توصیف کرد و اشاره کرد که حشد الشعبی نماینده «پروژه مرجعیت» است.

شیخ همام حمودی گفت: فتوای جهاد کفایی، الهامی الهی برای مرجعیتی شجاع است که در آن، چشم‌اندازی روشن برای آینده شکل گرفت؛ فتوا از دل فاجعه، امنیت پدید آورد، از سختی، آسانی، و از تفرقه، همبستگی و پیروزی ساخت.

وی افزود: داعش پروژه‌ای صهیونیستی است. در جنایت‌هایی که این گروه در اسپایکر و دیگر مناطق مرتکب شد، چهره سیاه طاغوت‌هایی همچون هیتلر، نتانیاهو، صدام و بعث و نیز مکتب قتل، شوونیسم و تروریسم تجسم یافت.

شیخ حمودی از حضرت آیت‌الله سیستانی تشکر کرد که با فتوای خود کشور را نجات داد و از مردمی که با وجدان عراقی خود به این فتوا پاسخ دادند قدردانی نمود و از هر کسی که برای پایان دادن به پلیدترین پروژه‌ای که موجودیت ملت عراق را هدف گرفته و امت اسلامی را متلاشی و اسلام را مخدوش می‌کرد، یاری رساند، سپاسگزاری کرد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تأکید کرد: حشد الشعبی، با فداکاری‌ها، شجاعت و استواری ایمانش، طی سه سال پیروزی‌ها و دستاوردهایی را رقم زد که اکنون در خارج از کشور نیز تدریس می‌شوند، پس از آنکه جهان گمان می‌کرد این نبرد ممکن است سال‌ها به طول انجامد.

وی افزود: باید حشد الشعبی همچنان پروژه مرجعیت باقی بماند تا عراق، آزاد و مستقل و مردمی با کرامت داشته باشد، و از سلطه حزبی و سیاسی‌سازی دور نگه داشته شود.

شیخ حمودی ابراز امیدواری کرد: سازمان حشد الشعبی همان‌گونه باشد که حضرت آیت‌الله سیستانی آن را خواستند و همان‌گونه که مردم به آن اعتماد کردند و همان‌گونه که از آن انتظار می‌رود و نیز بالاترین سطح آموزش، احساس مسئولیت، و همکاری با دیگر نیروهای امنیتی را داشته باشد.

وی همچنین گفت: افشای یک هسته بعثی که در پی هدف قرار دادن رئیس دستگاه امنیت ملی و افسران ارشد بوده، تأیید می‌کند که پروژه بعث پایان نیافته است و مردم ما باید هوشیار باشند؛ زیرا دشمن آنان همچنان در کمین است.

.................

پایان پیام/