به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در اظهاراتی با اشاره به فتوای تاریخی جهاد کفافی مرجعیت عالیقدر شیعه، گفت: این فتوا یک نقطه تحول تاریخی، ملی و سرنوشت‌ساز ایجاد کرد.

الزیدی با تقدیر از موضع حکیمانه مرجعیت عالیقدر شیعه که روحیه فداکاری و وطن‌پرستی را تقویت کرد، خاطرنشان ساخت: بر تداوم روند بنای کشور قوی و باثبات و تقویت حاکمیت قانون و هیبت و جایگاه مؤسسات تأکید می‌کنیم.

فالح الفیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی عراق، نیز در این خصوص تأکید کرد که فتوای جهاد کفافی در ایجاد تکامل بین مؤسسات سهیم بود و قدرت، نظم، آمادگی و اقتدار را افزایش داد تا همه این مؤسسات به یک مجموعه ملی به هم پیوسته و متحد تبدیل شوند.

پیش از این نیز، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، با تاریخی خواندن فتوای جهاد کفافی مرجعیت عالیقدر دینی عراق تأکید کرد که این اقدام علاوه بر بسیج مردمی و حفظ ساختار کشور، معیارهای اخلاقی و انسانی والایی را در جبهه نبرد ایجاد کرد.

وی افزود: فتوای جهاد کفافی که از سوی مرجعیت دینی در سال ۲۰۱۴ صادر شد، پاسخی تاریخی به یک مرحله سرنوشت‌ساز بود؛ مرحله‌ای که می‌توانست موجودیت کشور را به خطر اندازد.

حکیم با اشاره به نقش اساسی این فتوا در بسیج جامعه و انسجام آن بیان کرد: فتوای جهاد کفافی صرفاً یک فتوای شرعی نبود، بلکه پاسخی تاریخی به برهه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز بود که موجودیت عراق را با خطر جدی روبرو کرده بود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق ادامه داد: این فتوا به بسیج جامعه و اتحاد مردم کمک کرد و پتانسیل مردمی عظیمی را برای دفاع از خاک و مقدسات کشور به حرکت درآورد تا اینکه منجر به تشکیل رکن اصلی توقف پیشروی تروریسم و بازگشت ثبات شد.

گفتنی است، حشدالشعبی (بسیج مردمی عراق) به دنبال هجوم گروه تروریستی داعش و سقوط چندین استان عراق در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴)، با فتوای جهاد کفافی آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالی شیعه عراق، تشکیل شد. این نیروها با پیروی از مرجعیت دینی و اتحاد و همبستگی مردمی توانستند در یک نبرد بی‌امان سه سال و نیمه، به پیروزی‌های بزرگی دست یابند و کار این گروه مخوف تروریستی را در اواخر تابستان ۱۳۹۶ یکسره کنند.

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