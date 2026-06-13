رژیم صهیونیستی اهالی ۲۰ شهرک جنوب لبنان را تهدید به حمله کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم متجاوز صهیونیستی امروز شنبه بار دیگر به ساکنان 20 شهرک و روستا در جنوب لبنان هشدار داده است که هدف حمله جدید قرار خواهند گرفت.

ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی از ساکنان این شهرک‌ها و روستاها خواست منازل خود را تخلیه کنند و از آن منطقه خارج شوند.

شبکه خبری المیادین به‌نقل از خبرنگار خود از نقض آتش‌بس و حملات توپخانه‌ای رژیم اشغالگر صهیونیستی به محله «الراهبات» در شهر نبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

در این گزارش آمده است که شهرک «معرکه» در شهرستان صور در جنوب لبنان هدف حملات توپخانه‌ای ارتش صهیونیستی قرار گرفت. روز گذشته در چند نوبت جنگنده‌ها و پهپادهای رژیم اشغالگر شهرک معرکه را هدف قرار دادند.

منابع لبنانی صبح امروز از حمله هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به اطراف منطقه کفررمان در جنوب لبنان خبر دادند، شهرک «دیر الزهرانی» در جنوب لبنان نیز هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

منابع لبنانی همچنین گزارش دادند که چندین شهرک در جنوب لبنان هدف حملات توپخانه‌ای رژیم اسرائیل قرار گرفته است.

رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که جنگنده‌های صهیونیستی شهرک «کفرصیر» را هدف حملات هوایی قرار دادند، همزمان منطقه «علی الطاهر» در حومه شهرک نبطیه فوقا هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای متناوب صهیونیست‌ها قرار گرفت.

خبرنگار الجزیره هم از حملات توپخانه‌ای و شلیک گلوله‌های رژیم صهیونیستی به ارتفاعات «علی الطاهر» در حومه شهر نبطیه در جنوب لبنان خبر داد. بر اساس این گزارش بالگردهای اسرائیلی با شلیک مستقیم در حال گشت‌زنی در اطراف ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان هستند.

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