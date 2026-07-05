به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش لبنان امروز (یکشنبه) اعلام کرد چهار بمب هوایی عمل‌نکرده بر جای مانده از حملات رژیم صهیونیستی را در مناطق جنوبی این کشور خنثی کرده است.

در بیانیه ارتش لبنان آمده است: در پی ادامه تجاوزات و افزایش موارد نقض حاکمیت لبنان از سوی رژیم صهیونیستی، یگان‌های تخصصی ارتش همچنان عملیات پاکسازی و خنثی‌سازی مهمات منفجرنشده در مناطق آسیب‌دیده از حملات رژیم صهیونیستی را ادامه می‌دهند.

بر اساس این بیانیه، نیروهای مهندسی ارتش لبنان چهار بمب هوایی عمل‌نکرده را در شهرک‌های «میفدون» در شهرستان «نبطیه» و «برعشیت»، «کفردونین» و «شقرا» در شهرستان «بنت جبیل» شناسایی و خنثی کردند.

ارتش لبنان اعلام کرد این بمب‌ها برای انجام اقدامات لازم به محل امن منتقل شده‌اند.

فرماندهی ارتش لبنان همچنین از شهروندان خواست در مناطقی که هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، نهایت احتیاط را رعایت کرده و در صورت مشاهده هرگونه جسم مشکوک، موضوع را به نزدیک‌ترین مرکز نظامی اطلاع دهند.

ادامه نقض حریم هوایی لبنان

هم‌زمان، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی امروز در ارتفاع پایین بر فراز آسمان بیروت به پرواز درآمد و هم‌زمان یک پهپاد دیگر نیز بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت به پرواز خود ادامه داد.

این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی با توپخانه، شهرک «دیر سریان» در شهرستان نبطیه را هدف گلوله‌باران قرار داده است.

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